U subotu otvorenje izložbe „Varijacije“ Emilije Novosel u Kozmološkom centru

Kozmološki centar u Križevcima kroz posljednje je dvije godine postao specifična lokacija za održavanje izložbi, do sad su izlagali mladi križevački autori Ivan Sukalić i Mika Krmpotić. Ranije je, u sklopu 20. Culture Shock Festivala križevačka zvjezdarnica bila „dom“ intervencije u prostor Kate Mijatović, hrvatske umjetnice poznate po performansima, a koja je bila i hrvatska predstavnica na venecijanskom bijenalu.

U sklopu 58. Križevačkog velikog spravišča Udruga P.O.I.N.T. organizira izložbu „Varijacije“ mlade križevačke autorice Emilije Novosel. Emilija dolazi iz Križevaca, gdje je završila Osnovnu školu „Vladimir Nazor“, srednjoškolsko obrazovanje nastavlja u Zagrebu, u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna, na smjeru Grafike. Trenutno je studentica diplomskog studija na Studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, na smjeru Vizualnih komunikacija. Dobitnica je Rektorove nagrade te priznanja Studija dizajna za akademsku godinu 2023./2024. U svom radu bavi se fotografijom, grafičkim dizajnom, dizajnom interakcija te postavima i dizajnom izložbi. Programska je voditeljica Galerije K2 u Križevcima te aktivno radi u području svoje struke. Autorica izložbe sudjelovala je na brojnim grupnim izložbama, festivalima i bijenalima u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini te Crnoj Gori, a vodi i radionice tiska za djecu i mlade.

Radovi predstavljeni na izložbi nastaju kroz proces crtanja u pastelu, koji se potom prevodi u digitalni medij; skeniranjem, umnažanjem i daljnjom obradom. Svaki rad funkcionira kao varijacija na istu temu, u kojoj se oblik neprestano mijenja, umnožava i reinterpretira. Polazište istraživanja nalazi se u bilikumu; tradicionalnom ritualnom vrču povezanom s činom dobrodošlice, druženja i zajedništva. Često neobična forma bilikuma i specifičan način korištenja uvodili su element igre, izazova i spontanosti. Kao takav, poticao je interakciju među ljudima, stvarajući prostor za suradnju, snalažljivost i zajedničko iskustvo pa tako ta raznolikost oblika i načina upotrebe postaje baza za seriju crteža i njihovih reinterpretacija. Radovi spekuliraju o njihovim mogućim varijacijama; prošlim, sadašnjim ili budućim.

Izložba Varijacije dio je šireg istraživanja u okviru diplomskog rada, koje kroz medij crteža i njegovu reprodukciju promišlja odnos između tradicije, forme i suvremenog vizualnog jezika. Otvorenje izložbe održat će se u subotu u 19 sati u Kozmološkom centru, trg sv. Florijana 16, Križevci. Građani Križevaca i gosti Spravišča pozvani su na razgledavanje izložbe i druženje. Organizator izložbe je Udruga „Promicanje obrazovanja, informiranja, novinarstva i tehnologija“ koja ovim programom nastoji približiti rad mladih križevačkih autora domaćoj publici. Godišnji program Udruge P.O.I.N.T. podržava Grad Križevci.