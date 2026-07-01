Završen projekt dogradnje i rekonstrukcije Gimnazije u Križevcima vrijedan gotovo 2,8 milijuna eura

Završen je projekt dogradnje i rekonstrukcije Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, ukupne vrijednosti 2.798.915,34 eura kojim su osigurani novi prostorni i materijalni kapaciteti za unaprjeđenje kvalitete srednjoškolskog obrazovanja na području Koprivničko-križevačke županije. Završene radove obišla je pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Marijana Lokotar u pratnji ravnatelja škole Ivana Peklića.

Podsjetimo, Koprivničko-križevačka županija je za ovaj projekt prijavom na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola osigurala 1,8 milijuna eura bespovratnih sredstava, dok će preostali iznos biti osiguran iz izvornih sredstava županijskog Proračuna.

Partner na projektu je Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, a stručnu podršku u pripremi i provedbi pružila je PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije.

U sklopu projekta škola je nadograđena novim krilom s tri učionice i dodatnim prostorijama, čime su stvoreni kvalitetniji uvjeti za rad učenika i nastavnika te bolji preduvjeti za povećanje obuhvata gimnazijskim programima na području županije.

Pročelnica Lokotar izrazila je zadovoljstvo završetkom još jednog važnog županijskog ulaganja u obrazovnu infrastrukturu te istaknula kako je riječ o projektu koji će dugoročno doprinijeti kvaliteti nastave i stvaranju boljih uvjeta za učenike i djelatnike škole.

„Županija kontinuirano ulaže u obrazovanje jer vjerujemo da su upravo škole temelj razvoja svake zajednice. Završetkom dogradnje i rekonstrukcije Gimnazije u Križevcima osigurani su bolji prostorni uvjeti, veća funkcionalnost škole i kvalitetnije okruženje za provedbu nastave. Posebno je važno što ovim projektom jačamo kapacitete gimnazijskog obrazovanja i stvaramo uvjete da učenici u našoj županiji imaju obrazovni standard kakav zaslužuju“, istaknula je pročelnica Lokotar.

Ravnatelj škole Ivan Peklić zahvalio je Koprivničko-križevačkoj županiji na snažnoj podršci i ulaganju u razvoj škole te naglasio kako će novi prostori značajno unaprijediti organizaciju nastave i svakodnevni rad škole.

Projekt se provodio od 1. siječnja 2025. do 30. lipnja 2026. godine, a njegov završetak predstavlja još jedan važan korak u podizanju standarda obrazovanja i ravnomjernom ulaganju u školske objekte na području Koprivničko-križevačke županije.