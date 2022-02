Zanimljivo štivo stiglo u knjižnicu

Ljeto je 2003. godine. U Stockholmu je nasmrt pretučen nogometni sudac afganistanskih korijena. Za ubojstvo je osumnjičen i uhićen Giuseppe Costa, čovjek nagle naravi, otac jednoga od igrača. Dokazi se čine čvrstima, ali Costa uporno odbija priznati ubojstvo pa policijski načelnik odluči potražiti savjet i pomoć profesora Hansa Rekkea, svjetski poznatog stručnjaka za tehnike ispitivanja.

Ako itko može izvući istinu iz Coste, onda je to on. No ništa se ne odvija onako kako je to policija očekivala. Rekke prima istražni tim u svojoj vili u Djursholmu i oštroumnom predstavom odbaci cijelu optužnicu. Costa je uskoro pušten na slobodu, a policija ostaje bez ijednog traga. Samo Micaela Vargas, mlada policajka iz Husbyja, ne želi odustati od slučaja. Pokušava stupiti u kontakt s Rekkeom, ali on joj ne odgovara na pozive.

Hans Rekke i Micaela Vargas ipak se ponovno susreću, u dramatičnim okolnostima, i taj neskladni par odluči riješiti slučaj koji ih odvodi do CIA-je, potrage za teroristima, talibanskog rata protiv glazbe… Slavni švedski pisac i novinar David Lagercrantz, autor triju nastavaka megahit-serijala Millennium koji su prodani u milijunima primjeraka, napisao je napeti roman s fascinantnim likovima u svijetu u kojemu baš ništa nije onako kako se isprva čini.

https://shop.skolskaknjiga.hr/obscuritas.html