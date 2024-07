Grad izabrao izvođača – za milijun eura gradit će biciklističke staze po centru

Uz sve radove na kanalizacijskoj i vodovodnoj mreži i sve trenutačno raskopane ulice, u gradu će se, na potezu od željezničkog kolodvora do gornjeg grada, uskoro još kopati. Tako je barem naručio Grad Križevci početkom svibnja u postupku javne nabave za izgradnju pješačko-biciklističkih staza u Ulici kralja Tomislava, centru i Ulici Franje Markovića, procijenjeno na 560 tisuća eura bez PDV-a. Ovaj tjedan objavljen je izabrani izvođač, tvrtka GRAD-KOM koja će tražene radove obaviti za 772 tisuće eura, odnosno 965 tisuća s PDV-om.

Građani će danas na predstavljanju plana održive urbane mobilnosti sigurno imati pitanja oko izgradnje novih biciklističkih staza u Tomislavovoj ulici, od željezničkog kolodvora do rotora kod Plodina, i pogotovo oko dionice koja bi trebala ići Strossmayerovim i Nemčićevim trgom i Markovićevom ulicom, možda i sugestija, no stvar je zapravo već gotova, a radovi ugovoreni. Kuda će prolaziti staze na Strossmayerovom i Nemčićevom trgu, u Zakmardijevoj i gornjem gradu i kako će se onuda organizirati promet, saznat ćemo danas, no s obzirom na to da je projekt gotov i da je već izabran izvođač radova prije nego što se građanima predstavila ideja o prekrajanju gradskih ulica – jasno je da lokalnu vlast ne brine puno što građani o tome misle. Kuda će te staze prolaziti, nisu pokazali na medijima. Ni prema medijima nisu bili ništa otvoreniji, na naše pitanje iz početka svibnja kad smo tražili idejno rješenje za staze, odgovorili su kratko: “obavještavamo vas da će se kroz mjesec dana održati javna prezentacija projekta pa ćete tada dobiti sve informacije.”

Naručeno je, tako, uklanjanje grmlja, drveća i panjeva na dionici kojom će ići nove staze, zasijecanje asfalta, betona, strojno uklanjanje postojeće kompletne pješačke staze i kolnih prilaza te privremeno premještanje postojećih instalacija – vodovoda, kanalizacije, energetskih i optičkih kablova, plinovoda, kao i postojećih betonskih rasvjetnih stupova, hidranata i svega drugoga na trasi nove biciklističke staze. Kao okvirni početak radova u natječaju je naveden već prošli 10. lipnja, a s obzirom na to da je jučer objavljen natječaj za stručni nadzor koji je otvoren sedam dana, sigurno je da Križevčane čeka nova runda prekapanja ulica.