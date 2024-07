Novi naslovi u knjižnici

Dječji odjel: BILA JEDNOM KIŠNA KAP: PRIČA O VODI / napisao James Carter

Ma gdje na Zemlji živjeli, svi – baš svi – trebamo vodu. Ta čudesna, neobična tvar koja prekriva pola našeg planeta, spušta se u dubine i penje u visine, neophodna je svakom živom biću. Vedri stihovi engleskog pjesnika Jamesa Cartera u prijevodu Petre Pugar brbore slikovnicom Bila jednom kišna kap i uz žuborenje akvarela japanske slikarice Nomoco opisuju put vode u prirodi i njenu važnost za sav živi svijet.



Beletristika: KAIROS / Jenny Erpenbeck

˝Kairos˝ je roman o rađanju i propasti ljubavi između studentice i sredovječnog pisca usred političkog i društvenog kaosa u vrijeme pada Berlinskog zida i urušavanja Istočne Njemačke. U Istočnom Berlinu 1980-ih godina slučajno se u autobusu susreću devetnaestogodišnja studentica i oženjeni sredovječni pisac koje povezuje i ljubav prema glazbi, slikarstvu i književnosti i započinju burnu ljubavnu vezu. Nakon početne idile pokazuje se da je Hans patološki ljubomoran, slab, neodlučan i osvetoljubiv, a Katarina popustljiva do samoponiženja. Kad ga ona prevari, on joj ne može oprostiti i među njima nastaje opasna pukotina koja otvara prostor okrutnosti, kažnjavanju i pokazivanju moći. Svijet oko njih također se mijenja: kako se Istočna Njemačka počinje urušavati, nestaje sve ono što je predstavljalo sigurnost i pouzdanost ustupajući mjesto novoj eri koja osim dobitaka donosi i nenadoknadiv gubitak.

Stručno-znanstveni odjel: UVOD U MEDIJE I MEDIJSKU PISMENOST / Nada Zgrabljić Rotar

Autorica, doktorica znanosti, profesorica te istaknuta medijska djelatnica, u svojoj knjizi daje jasan i pregledan povijesni uvid u razvoj (masovnih) medija te analizira, oslanjajući se na relevantna znanstvena istraživanja, koliki je njihov utjecaj na odrasle ljude i djecu i to na razini stavova i znanja, na razini osjećaja te razini ponašanja. Autorica se osobito fokusira na analizu novih medija u digitalnom dobu te medijsku industriju. Mediji neosporno utječu na nas na različite načine, otvoreno ili subliminalno i to se ne može izbjeći, no važno je prema njima zauzeti proaktivan stav. U tome ključnu ulogu ima razina medijske pismenosti jer o njoj ovisi kako ćemo razumjeti i koristiti medije.



Kutak za mlade: ŽUTI ŠAL / Silvija Šesto

Novi roman Silvije Šesto tematizira gorući problem suvremenog društva, otuđenost i prekomjerno korištenje tehnologije i posljedice koje ono ima za svakodnevni život. Jer, što se dogodi kada se uređaji isprazne, a mi se nađemo usred nepoznatog prostora potpuno sami?