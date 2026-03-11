Predavanje povodom Dana žena održano u Gradskoj knjižnici

U Gradskoj knjižnici “Franjo Marković” Križevci u ponedjeljak je u povodu Dana žena održano predavanje na temu položaja žena u sportu krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Ovo je predavanje ostvareno u suradnji s Hrvatskim športskim muzejom, čija je viša kustosica Petra Husain Pustaj predstavila svoju izložbu.

Na početku večeri prisutnima se obratila nova ravnateljica Gradske knjižnice Marina Vidović Krušić koja je istaknula kako ovim događajem knjižnica želi prigodno obilježiti Dan žena, a pohvalila je suradnju s Gradom Križevcima i Hrvatskim športskim muzejom. Predavanju je prisustvovao i pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Sandro Novosel koji je prenio pozdrave gradonačelnika Tomislava Katanovića. Zahvalio je Gradskoj knjižnici na organizaciji predavanja, kao i Hrvatskom športskom muzeju na odazivu. Pročelnik Novosel je svim ženama čestitao Dan žena.

Petra Husain Pustaj predstavila je i katalog izložbe te nekoliko predmeta s izložbe „Između korzeta i dresa. Žene u sportu (1874. – 1939.)“, koja je prvotno bila postavljena u Muzeju grada Zagreba od 6. lipnja do 28. rujna 2025. godine. Predavanje je okupilo brojne posjetitelje u multimedijskoj dvorani gradske knjižnice.