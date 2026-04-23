Četvrtak na zvjezdarnici: Pojačan program povodom Dana grada

Ovoga četvrtka, 23. travnja, redovni program dnevnog i večernjeg promatranja na križevačkoj zvjezdarnici bit će obogaćen prigodnim predavanjem povodom Dana grada Križevaca. Dan ranije, u srijedu 22. travnja, obilježen je i Dan planeta Zemlje, pa će i program ovoga tjedna imati naglašenu edukativnu notu.



Nakon promatranja Sunca teleskopima, koje se održava od 16 do 17 sati, u 20 sati slijedi predavanje Astronomskog društva Perzeidi. Bit će to pregled svega što ovoga proljeća možemo vidjeti na nebu – od prirodnih do, sve više, umjetnih objekata. Predavanje prethodi redovnom večernjem promatranju koje počinje u 21 sat.



Ove večeri mogu se vidjeti tri najsjajnija objekta večernjeg neba: Mjesec, Venera i Jupiter. Posebno će biti dojmljiv prizor Mjeseca i Jupitera jedan pokraj drugoga, na prijelazu između raskošnog zimskog neba kod Blizanaca i proljetnog neba kojim dominira Lav. Mjesec je u izvrsnoj fazi i položaju za promatranje.



Predavanje se održava u učionici zvjezdarnice, uz prezentaciju, a ako vremenske prilike dopuste, dio programa može se preseliti i pod vedro nebo na terasu, gdje pravo nebo preuzima ulogu računalne simulacije.



Dobro došli bez prethodne najave: u 16 sati na promatranje Sunca (bogatog pjegama), u 20 sati na predavanje i u 21 sat na promatranje večernjeg neba teleskopom. Ulazak na zvjezdarnicu Kozmološkog centra u Križevcima je slobodan.