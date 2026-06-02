Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1553

Daniela Jović na festivalu 10 dana astronomije u Daruvaru 17. travnja 2026. (foto R.Matić)

U Temi Krugova slušamo trećih i posljednjih dvadesetak minuta snimke prvog predavanja na ovogodišnjem festivalu 10 dana astronomije u Daruvaru, 17. travnja, koje je održala kapetanica CroCube misije Daniela Jović, pod nazivom Novosti misije CroCube – 16 mjeseci u svemiru.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Suze za pingvine: Nikolin književni laboratorij Mladen Kopjara i Ane Salopek, u kutku za mlade Lila je uspjela Zorana Pongrašića, na odjelu beletristike roman Pjesma o rodi i dromedaru Anjet Daanje, a na stručno-znanstvenom odjelu Bezobzirni ljudi: Poučna priča o moći, pohlepi i izgubljenim idealima Sarah Wynn Williams.



Na današnji datum rođeni su Alessandro Cagliostro, Nils Gabriel Sefström, Slavko Batušić i Markiz de Sade, proveden je referendum u Italiji, potpisana je Beogradska deklaracija, Nikola Primorac isplovio je iz Liverpoola prema američkoj obali, Guglielmo Marconi podnio je zahtjev za patent za svoj bežični telegraf, Charles Rolls prvi je avionom preletio La Manche bez zaustavljanja, utemeljen je Universal, prva velika holivudska filmska kuća, otvoren je drugi pariški zoološki vrt, umrli su Giuseppe Garibaldi i Alois Mock.



U Vijestima Krugova govorimo o izložbama “Antički brodolomi” i “Riječani, provjerite jeste li živi”, te o programu Ljeto u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo eksplozije rakete New Glenn i meteoroida iznad Amerike, novi koncept Marsovog rovera, problematiku dalekih svemirskih letova, veličinu zvijezde Deneb te skorašnju konjunkciju Venere i Jupitera.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Andréa Mathieua, Edwarda Elgara, Felixa von Weingartnera, Louisa Viernea, Kentara Hanede, grupa Queen i Roxy Music, te glazbu u kojoj Charlie Watts nastupa kao jazzer.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1553 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 2. lipnja od 17 sati i 30 minuta do 19 sati. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera ili preko računalne mreže.



https://radiokrizevci.hr/livestream/

