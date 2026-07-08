Ljetna škola Svemira: Evolucija Svemira

Projekt COSMIC tijekom srpnja donosi poseban obrazovni program namijenjen učenicima viših razreda osnovne škole is srednjoškolcima zainteresiranima za astronomiju, fiziku i istraživanje svemira. U sklopu projekta Astronomsko društvo Perzeidi organizira Ljetnu školu Svemira: Evolucija Svemira, petodnevni program kroz koji će sudionici imati priliku upoznati kako je nastao i razvijao se svemir koji danas promatramo.

Mijenja li se Svemir? Je li Svemir nastao ili je oduvijek bio? Zašto se galaksije međusobno udaljavaju? Kako su nastale zvijezde, galaksije i goleme kozmičke strukture koje danas promatramo na noćnom nebu?

Na petodnevnoj “Ljetnoj školi Svemira” zajedno ćemo istražiti priču o evoluciji Svemira – od razdoblja prije 13 milijardi godina do danas. Kroz niz predavanja znanstvenika i stručnih predavača upoznat ćemo se s razmjerima Svemira i naučiti kako mjerimo kozmičke udaljenosti, razumjeti širenje svemira i nastanak velikih kozmičkih struktura, upoznati se s različitim teorijama o nastanku i razvoju Svemira, te saznati kako astronomi dolaze do spoznaja o njegovoj prošlosti.

Uz teorijski dio, sudionike očekuje i praktičan dio, promatranja noćnog neba sa zvjezdarnice, te ćemo se upoznati i s tehnikama vizualiziranja teorijskih procesa. Ako vremenski uvjeti dopuste, dotaknut ćemo se i astrofotografije. Na taj ćemo način približiti složene teorijske koncepte o Svemiru kako bi oni postali razumljiviji.

Ljetna škola traje pet dana, od ponedjeljka 13. srpnja do petka 17. srpnja, od 18:00 do 21:00, a održava se u Kozmološkom centru – Zvjezdarnici. Kroz predavanja, radionice i razgovore s predavačima sudionici će dobiti priliku upoznati Svemir iz perspektive moderne kozmologije te steći nova znanja i vještine u poticajnom istraživačkom okruženju.

Ljetnu školu organizira Astronomsko društvo Perzeidi u sklopu projekta “COSMIC – Croatian Observatories and Schools Making Innovative Curricula” uz Institut za kozmologiju i filozofiju prirode i udrugu P.O.I.N.T. kao suorganizatore.

Prijave na program

Broj mjesta ograničen je na 15 polaznika, a prijave su otvorene do 13. srpnja odnosno do popunjavanja kapaciteta. Sudjelovanje je besplatno, uz obaveznu prethodnu prijavu putem mrežne stranice projekta COSMIC:

https://cosmic.kozmoloski-centar.hr/ukljuci-se

Projekt COSMIC (SF.2.4.06.04.0129) sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus. Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Stajališta izražena u ovom programu isključiva su odgovornost Astronomskog društva Perzeidi i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske