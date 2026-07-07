Predstavljen program 19. Međunarodnog festivala folklora „Iz bakine škrinje“ i „Dana kulturne baštine“

U prostorijama Županijske uprave predstavljen je program 19. Međunarodnog festivala folklora „Iz bakine škrinje“ koji će se ove godine održati od 8. do 12. srpnja 2026. godine u Koprivnici i Svetom Ivanu Žabnu. U okviru Festivala održat će se i Dani kulturne baštine, koji se već tradicionalno organiziraju kao uvod u ovu veliku kulturnu manifestaciju.

Organizator Festivala je folklorni ansambl Koprivnica, dok su suorganizatori i partneri te pokrovitelji Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije, Turistička zajednica grada Koprivnice, Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije, KUD „Tomislav“, Sveti Ivan Žabno, Grad Koprivnica i Koprivničko-križevačka županija Hrvatsko društvo skladatelja, JANAF, Lipički Studenac, Komunalac Koprivnica, Hrvatske šume, Muzej grada Koprivnice, Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica i Dom za starije i nemoćne „Baka Ilona“.

Ove godine na Festivalu će se predstaviti folklorne skupine iz Meksika, Uskršnjih otoka, Čilea, Slovačke, Austrije, Slovenije i Hrvatske što potvrđuje njegov međunarodni karakter i značaj.

Uvodnim riječima uime organizatora obratila se predsjednica Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije Nada Šešić koja je predstavila program Festivala te istaknula kako on mjesto susreta različitih kultura i naroda svijeta.

„Festival je danas međunarodno prepoznata manifestacija koja Koprivnicu i Koprivničko-križevačku županiju pretvara u svjetsku pozornicu tradicijske kulture i umjetnosti. Kroz susrete folklornih skupina iz različitih zemalja, Festival promiče upoznavanje različitosti, toleranciju, razumijevanje, poštovanje i prijateljstvo. Svojim kulturnim, turističkim i gospodarskim doprinosom Festival snažno promovira naš grad i Županiju kao otvorenu, gostoljubivu i međunarodno prepoznatljivu destinaciju te se s pravom ubraja među najvažnije i najprepoznatljivije događaje u regiji. Svake godine nastojimo dodatno podići razinu i kvalitetu programa, učiniti ga sadržajnijim, zanimljivijim i bogatijim za sve posjetitelje. Ove godine kroz našu će županiju proći oko 260 do 300 sudionika iz šest država, okupljenih u ukupno deset folklornih skupina“, rekla je Šešić,



Potpredsjednik Ansambla Kristijan Rihtarić naglasio kako posebnu vrijednost Festivalu daje i doprinos volontera koji svojim radom kontinuirano povezuju ljude, kulture i tradiciju, a Ansambl snažno pridonosi očuvanju i promociji kulturne baštine na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Rad Folklornog ansambla Koprivnica pohvalio je i gradonačelnik Grada Koprivnice i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić te istaknuo kako se Festival razvio iz lokalne inicijative u međunarodno priznato događanje.

„Ta priča o našoj baštini, ali i o baštini naših prijatelja i partnera obići će puno više granica nego što su granice Podravine i Prigorja. I to je nešto što mi je stvarno sjajno, što me jako veseli i što me fascinira. Tako da moram čestitati folklornom ansamblu Koprivnica koji s ovim projektom doista je nadišao sve ono što smo mogli sanjati i čemu smo se mogli nadati. Mislim da su dosegli razinu koju se ni sami nisu nadali.“

Župan Tomislav Golubić zahvalio je svima koji doprinose očuvanju baštine te je posebno istaknuo važnost uključivanja lokalnih zajednica.

„Siguran sam da će biti posjećeno, da će biti sadržaja koji će biti vrlo interesantni svima koji dođu to pogledati, a osim same kulture i baštine koja se promiče u ovom festivalu, moram napomenuti da je to festival koji potiče isto tako i prihvaćanje različitosti, prihvaćanje tolerancije nekih drugih kultura koje možda nama nisu toliko srodne, koje nama nisu toliko bliske, međutim upravo je to cilj ovog festivala gdje se različitosti povezuju, gdje se različite tradicije, različita baština povezuje, uz sve one prekrasne i atraktivne nastupe naših folklornih skupina što je iz Hrvatske, što je iz inozemstva i mislim da ne postoji bolji razlog da pozovemo sve građane naše županije. Kao što je gospođa Šešić rekla, ovaj festival se je definitivno pretvorio u nešto puno veće od Podravine, puno veće od naše županije, to je jedna regionalno značajna manifestacija koju posjećuju posjetitelji iz ostalih dijelova Hrvatske pa i iz inozemstva“, istaknuo je Golubić.

Predstavljanju programa Festivala prisustvovali su i zamjenik župana Mario Rajn, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Marijana Lokotar, direktor županijske Turističke zajednice Marijo Fuček, direktorica gradske Turističke zajednice Lana Miletić,

Spomenimo kako će na Festivalu sudjelovati više od 250 sudionika iz sedam zemalja na tri kontinenta, a Otvorenje Festivala održat će se u četvrtak, 9. srpnja na Zrinskom trgu u Koprivnici, s početkom u 20:30 sati. Na večeri otvorenja nastupit će folklorne skupine iz Meksika, Uskršnjeg otoka, Slovačke te Hrvatske. Druga koncertna večer održat će se u petak, 10. srpnja u Sportskoj dvorani Osnovne škole „Grigor Vitez“ u Svetom Ivanu Žabno, s početkom u 20:15 sati, a uz navedene grupe od četvrtka, priključit će se i grupa iz Austrije. Gala večer Festivala na rasporedu je u subotu, 11. srpnja, ponovno na Zrinskom trgu u Koprivnici, s početkom u 20:30 sati, na kojoj će sudjelovati folklorne skupine iz Meksika, Uskršnjeg otoka, Slovačke, Slovenije te Hrvatske.

Uz bogat kulturni program, Festival će imati i humanitarnu dimenziju. Sudionici će svojim nastupom približiti bogatstvo folklorne tradicije korisnicima Doma za starije i nemoćne „Baka Ilona“.

Dani kulturne baštine, koji se održavaju od 1. do 12. srpnja 2026., donose zanimljive sadržaje. U Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica održava se tradicionalna izložba, u suradnji s Marinom Njerš iz Udruge žena Peteranec te Vesnom Peršić Kovač iz Muzeja grada Koprivnice, na temu Peteranskog bijelog veza – filea, zaštićenog nematerijalnog kulturnog dobra RH. Također, u dvorištu knjižnice 3. srpnja održana je Pričaonica za djecu – “Priče iz bakine škrinje”. Kulturni program bit će obogaćen i radionicom u Galeriji Koprivnica koja će se održati 9. srpnja u suradnji s Muzejom grada Koprivnice.

Pozivamo sve građane da nam se pridruže na ovogodišnjem Festivalu folklora „Iz bakine škrinje“ i Danima kulturne baštine te uživaju u bogatom programu glazbe, plesa i običaja iz različitih krajeva svijeta.

U programu Festivala sudjeluju skupine:

• Folklorna plesna skupina „Bailando por México”, Coahuila, Meksiko

• Mahia Rapa Nui, Uskršnji otok, Čile

• Folklorni ansambl Hont, Krupina, Slovačka

• Folklorna grupa Hajdenjaki, Dolnja Pulja, Austrija

• Akademska folklorna skupina France Marolt, Ljubljana, Slovenija

• Folklorni ansambl „Ivan Mažuranić“, Karlovac, Hrvatska

• Folklorni ansambl “Koprivnica”, Koprivnica, Hrvatska

• Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo „Bosiljak“, Čučerje, Hrvatska

• KUD „Tomislav“, Sveti Ivan Žabno, Hrvatska

• Folklorni ansambl Etno Siscia, Sisak, Hrvatska