Održano prvo kolo druge Križevačke parasportske lige

U prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bukovje u utorak, 16. lipnja održano je drugo izdanje Križevačke parasportske lige, koje je okupilo sportaše s invaliditetom i pripadnike ranjivih skupina. Natjecanje koje organizira Parasportska udruga Križevci uz financijsku podršku Koprivničko-križevačke županije i Grada Križevaca, okupilo je sudionike iz Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske i Zagrebačke županije.

Križevačka parasportska liga predstavlja važan iskorak u razvoju parasporta na području Grada Križevaca i Koprivničko-križevačke županije. Cilj projekta je potaknuti aktivno uključivanje osoba s invaliditetom u sportske aktivnosti, promicati inkluziju te istaknuti važnost sporta, zajedništva i aktivnog načina života za kvalitetu života svih građana.

Ligu je službeno otvorio gradonačelnik Tomislav Katanović, a podršku su pružili i zamjenik župana Mario Rajn, predsjednik Udruge invalida Koprivničko-križevačke županije Miroslav Mačković te tajnik Auto moto kluba Križevci Stjepan Peršin koji su čestitali na organizaciji te naglasili važnost povećanja socijalne inkluzije u društvu.