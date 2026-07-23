Održana pop up izložba juniora Križevačkog likovnog kruga

Prošli petak, 17. srpnja, u atriju Likovne galerije Gradskog muzeja Križevci održana je pop-up izložba radova polaznika programa Juniora Križevačkog likovnog kruga, kojom je zaokružen ciklus ovogodišnjih ljetnih likovnih radionica. Izložba je rezultat kreativnog rada djece i mladih koji su pod stručnim vodstvom profesora Zorana Homena i članova Križevačkog likovnog kruga istraživali nove tehnike i razvijali svoj umjetnički talent.

Ovogodišnji program sastojao se od dvije tematske radionice. Prva radionica bila je posvećena cvjetnim motivima u tehnici drvenih boja i flomastera, gdje su polaznici kroz dječju maštu kreirali bogate kolorističke kompozicije. Druga radionica uvela je polaznike u zahtjevnu tehniku akvarela. Tema su bili plodovi prirode – voće i povrće poput rajčica i lubenica.

Profesor Zoran Homen istaknuo je specifičnost rada s najmlađima, naglasivši kako se dječji radovi ne smiju promatrati kroz stroga pravila odraslih, već kroz prizmu mašte i slobode slaganja boja. Posebno je pohvalio trud najmlađih sudionika koji su pokazali iznimnu volju i ustrajnost u radu s kistom. Izložbu je službeno otvorio pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Sandro Novosel čestitavši na uspješno provedenoj radionici.

Uz razgledavanje radova, polaznicima su podijeljene i zahvalnice. Križevački likovni krug ovom ljetnom školom nastavlja dugogodišnju tradiciju poticanja likovnog izražavanja kod djece, pružajući im koristan i kreativan sadržaj tijekom ljetnih praznika.