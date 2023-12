Košarkaši Radnika dobili veliko pojačanje za drugi dio sezone

Nakon što su prvi dio sezone Druge lige sjever odradili bez greške, uz savršen učinak od 11 pobjeda bez poraza, košarkaši križevačkog Radnika u proljetni dio sezone ući će znatno jači.

Naime, zadržat će sve igrače iz jesenskog dijela sezone, a njima su pridodali veliko pojačanje. Novi igrač Radnika je Gabriel Divić, a razloge dovođenja za Križevci.info pojasnio je Tomislav Maslić, sportski tajnik kluba.

“Drugi dio sezone bit će još teži jer idemo u goste na neke vruće terene, ali spremamo se na to. Ako polučimo željeni uspjeh, a to je naslov prvaka, igrat ćemo kvalifikacije za Prvu mušku ligu (op.a. druga liga na razini Hrvatske). Te kvalifikacije se više ne igraju turnirski već ligaški, samim time naša liga se produljuje do 6. mjeseca. S obzirom na to da ne postoji prijelazni rok između lige i kvalifikacija, odlučili smo već sada reagirati i dovesti pojačanje do kraja sezone, neovisno kada ona završi”, rekao nam je Maslić.

O novom pojačanju, Maslić je rekao:

“Suradnjom našeg kluba i prvoligaša Vrijednosnica Osijek doveli smo mladog igrača Gabriela Divića. Gabriel će nakon igranja za sveučilište u Americi definitivno imati šansu oživjeti svoju karijeru i dobiti veću minutažu kod nas u klubu, dok je nama potreban igrač i dodatna širina na visokim pozicijama za nastavak sezone. S obzirom na to da nakon sveučilišta nije imao adekvatnu minutažu u Osijeku u konkurenciji starijih i iskusnijih igrača, stvorila se win-win situacija za sve. Kod nas u Križevcima će biti do kraja regularne sezone ili kraja kvalifikacija ukoliko ih uspijemo izboriti, to je sigurno prednost pošto će svakodnevno trenirati sa ekipom i zbog toga je presudila odluka da upravo on bude pojačanje za drugi dio sezone. Nama će on dati dodatnu čvrstoću, visinu i fizičke predispozicije pod košem, a mi ćemo mu dati prijeko potrebnu minutažu.”

Klub ne skriva ambicije za prolaskom u viši rang – Prvu mušku ligu, koja je iza Premijer lige drugi razred hrvatske klupske košarke.

“Ovim potezom želimo pokazati da smo spremni za iskorak, koji će se u budućnosti svakako dogoditi, danas ili sutra, ne znamo, ali želimo da to bude što prije. Ostat ćemo ustrajni u našem cilju, mislim da je igranje jedinstvene prve lige put za naš klub”, zaključio je Maslić.