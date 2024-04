INTERVJU Josip Berend: „U Križevcima glazba nije samo umjetnost već i dio našeg identiteta“

U Križevcima će se tijekom vikenda, 27. i 28. travnja 2024. godine, održati prvo izdanje Međunarodnog glazbenog festivala komornih sastava i orkestara „Sonus Križevci 2024.“ Tim povodom razgovarali smo s izvršnim producentom festivala Josipom Berendom, jednim od glavnih operativaca zaduženih za realizaciju novog kulturno-umjetničkog festivala u Križevcima posvećenog glazbi i koncertnim izvedbama.

Pod nazivom „Sonus“ poznato nam je međunarodno natjecanje mladih glazbenika, dakle solista, koje se redovito, uz iznimku pandemijske 2020. godine, u Križevcima održava od 2015. sa sudionicima iz cijele države i regije. Što donosi istoimeni novi festival?

Međunarodni glazbeni festival „Sonus Križevci 2024.“ ustvari je nadogradnja dosadašnjeg Sonusa, gdje smo uveli discipline komornih sastava i orkestara i ukalupili to u dvodnevni festival. Imamo discipline malih komornih sastava – duo i trio, kvartet i kvintet, zatim veliki komorni sastavi – 6 do 12 članova te orkestri, kroz tri dobne kategorije. To je prirodni nastavak solističkog Sonusa, a još jedna novina kod novog festivala jest da to nije isključivo školsko natjecanje nego mu mogu pristupiti i udruge, amaterski sastavi i orkestri.

Koliko ste prijava zaprimili za ovo debitantsko izdanje festivala namijenjeno komornim sastavima i orkestrima, odnosno koliko sudionika očekujete?

Zaprimili smo 24 prijave, od toga je četiri orkestra i dvadeset komornih sastava, od kojih je jedan iz Nizozemske, a svi ostali su iz Hrvatske. To je negdje, ugrubo rečeno, 160 do 170 glazbenika koji će posjetiti Križevce u ova dva dana vikenda. Za prvo izdanje ugodno smo iznenađeni odazivom i nadamo se da će broj prijavljenih svake godine rasti kako bi postali još poznatiji na svjetskoj glazbenoj karti.

Svaki sastav dobit će brojčanu i opisnu ocjenu, a oni najbolji osvojit će novčanu Grand prix nagradu prema odluci ocjenjivačkog suda, koji čine priznati domaći i strani glazbeni pedagozi i dirigenti. Tu su Anđelko Krpan, violinist, redoviti profesor na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, Igor Kudeljnjak, naš Križevčanin, glazbeni pedagog, dirigent i tamburaš te Miro Saje, profesor iz Slovenije, koji je inače trubač i dirigent puhačkim orkestrima.

Vrijeme održavanja je zadnji vikend travnja, a koje su lokacije održavanja festivala?

Samo natjecanje se održava u Koncertnoj dvorani Glazbene škole Alberta Štrige Križevci te u Velikoj dvorani Hrvatskog doma u Križevcima. Uz natjecanje organiziramo i revijalni koncert natjecatelja u nedjelju u 12 sati ispred Glazbene škole, na šetalištu kod Nemčićevog trga, a organiziramo i Koncerte pod zvijezdama u subotu i nedjelju na ljetnoj pozornici kod Kozmološkog centra Križevci od 20 sati. Oba dana u 19 sati imat ćemo i povorke sudionika i publike od Glazbene škole do Kozmološkog centra.

U subotu ćemo imati komforniju atmosferu gdje će nastupiti virtuozni trio Ethno Blues Classical, križevački dinamični alternative pop duo „Kids from the sky“ te križevačko-zagrebački alternativni rock bend Flaner, a u nedjelju će nastupiti veliki festivalski orkestar Sonus, sastavljen od Gradskog tamburaškog orkestra i Gradskog puhačkog orkestra Križevci, kojim će ravnati Martin Pleše, student dirigiranja na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Uz taj orkestar će nastupiti zbor Glazbene škole, solist na bisernici Fran Brleković, solist na pisaćoj mašini Lovro Baričević te mladi pjevači Marko Vukić i Martin Kosovec, koji su poznati postali u emisiji “The Voice”, Martin Kosovec je i ovogodišnji pobjednik šoua.

Da se vratimo na samo natjecanje, je li ono otvoreno za publiku?

Naravno, sva događanja u sklopu Sonusa su otvorena i besplatna za publiku. Organizirali smo također uživo prijenos svih natjecateljskih nastupa koji će se prenositi na kino platnu na Nemčićevom trgu u tzv. chill zoni. Tako će i prolaznici moći poslušati i pogledati izvedbe, sjesti i odmoriti na ležaljkama i uživati u glazbi. Također, svim natjecateljima i posjetiteljima omogućen je besplatan turistički obilazak Križevaca, degustacija prehrambenih proizvoda lokalnih proizvođača te razgledavanje najmodernije zvjezdarnice u Hrvatskoj. Ako nas vrijeme posluži, Križevci će za vikend biti puni glazbe.

To zvuči kao vrlo inovativan način kako glazbu približiti najširoj publici, to će biti mahom klasičan program?

Da, samo natjecanje je izričito klasičnog programa, ali svi ostali koncerti imat će dosta popularan repertoar, uz nešto klasičnih hitova do hitova Abbe, Led Zeppelina, Queena, Franka Sinatre i slično. U sklopu nedjeljnog koncerta pod zvijezdama održat će se i ceremonija proglašenja pobjednika natjecanja, a nakon nastupa orkestra publiku će zabavljati križevački glazbenik Štefan Đurković s bendom.

Ovaj impresivni program vjerojatno ne bi bilo moguće realizirati bez znatne podrške donatora i sponzora koji nisu samo iz Križevaca.

Tako je, glavni pokrovitelji koncerata pod zvijezdama su Grad Križevci i Koprivničko-križevačka županija, ali imamo i puno sponzora – tu su Dalekovod, KTC, Ino-Eng, Restoran Tomislav, Fortes Plus, Tehnodiv i Hrvatske željeznice, koje su dale 40% popusta na sve povratne karte za posjetitelje Sonusa. Festival je prepoznat kao jedan vrijedan kulturni projekt ne samo za Križevce nego i cijelu Hrvatsku.

Tko je organizacijski tim, tko su volonteri koje ste okupili?

Uz mene, kao izvršnog producenta festivala, tu je Ivana Tadin, koja je ravnateljica festivala, a u užem organizacijskom odboru još su Branka Špoljar, ravnateljica Glazbene škole Alberta Štrige, Igor Kudeljnjak koji je umjetnički ravnatelj i član ocjenjivačkog suda te Jurica Perharić, predsjednik Gradskog tamburaškog orkestra Križevci i koordinator volontera. Uspjeli smo prikupiti dosta velik broj volontera, od članova naših udruga do učenika Glazbene škole i mladih Križevčana, ali poziv je i dalje otvoren za sve koji su voljni doprinijeti ovom festivalu.

Htio bih naglasiti da sam jako sretan što je ovaj festival udružio puno križevačkih udruga i institucija, od organizatora Gradskog tamburaškog orkestra Križevci, Glazbene udruge Opus i Glazbene škole Alberta Štrige Križevci, preko glavnih pokrovitelja Grada i Županije, do ostalih partnera. Tu su Udruga P.O.I.N.T., Astronomsko društvo Perzeidi Križevci, Pučko otvoreno učilište Križevci, Gradski puhačkih orkestar Križevci i Gradski muzej Križevci. Posebno moram istaknuti Destinacijsku agenciju Križevci pod vodstvom gospođe Gordane Kapor koja je uložila ogroman trud na organizaciju besplatnih razgledavanja Križevaca, smještaja i prehrane natjecatelja i gostiju, ali i svih aktivnosti koje se tog vikenda održavaju.

U najavi festivala kao povod naveli ste niz značajnih obljetnica, poput 150. godišnjice osnivanja prvog tamburaškog orkestra s dirigentom u svijetu. O kojem se orkestru radi i o kojim je sve godišnjicama riječ?

Kroz cjelogodišnji program orkestra slavimo 150. obljetnicu osnivanja Tamburaškog zbora Plug pri Kraljevskom gospodarskom učilištu Križevci koji je prema trenutnim podacima prvi tamburaški orkestar s dirigentom u svijetu. Projekt su podržali Ministarstvo kulture i medija, Grad Križevci i poznati hrvatski brand Croata te nas očekuje niz prekrasnih, zanimljivih pa i šokantnih nastupa u Križevcima, ali i nastup u slavnoj Zlatnoj dvorani bečkog Musikvereina u sklopu Svjetskog festivala orkestara krajem srpnja.

Uz ovogodišnju obljetnicu, prošle godine smo proslavili 210. obljetnicu osnivanja Hrvatskog glazbenog zavoda u Križevcima, prvog takvog u Hrvatskoj i 45 godina Tamburaškog orkestra Glazbene škole Alberta Štrige Križevci, a sljedeće godine nas očekuje i 80. rođendan naše glazbene škole. Mislim da trenutak za prvo izdanje Festivala Sonus nije mogao biti bolje izabran te da ćemo još jednom pokazati kako u Križevcima glazba nije samo umjetnost već i dio našeg identiteta.

Tajnik ste i producent Gradskog tamburaškog orkestra Križevci, također pri kraju studija glazbene pedagogije na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Kakvi su Vam profesionalni planovi nakon diplome?

Iako sam pri kraju studija, trenutno radim u glazbenoj školi u Popovači i učiteljski poziv zaista je blagoslov, no želja mi je nastaviti se baviti produkcijskim poslovima koje sam započeo u Križevcima. Upravo pripremam diplomski rad na temu Menadžment orkestra i nadam se da ću stečena znanja nastaviti primjenjivati u Gradskom tamburaškom orkestru Križevci, ali i projektima poput Sonusa, 150 godina tambure u Križevcima, Ljetne škole tambure na Pagu, Križevci kroz zvuke tambure i sličnima.

Volio bih da se križevačka, ali i kultura općenito, uspije prikazivati i promovirati sustavnije, planski uz stručnu i institucionalnu podršku. Često vrijedni kulturni projekti ne dožive svoj puni potencijal jer su temeljeni čisto na entuzijazmu bez dovoljno stručnog vodstva te su to neki od razloga zašto bih volio svoj trud ulagati na području produkcije i kulturnog menadžmenta. Hvala Vam na ugodnom razgovoru i pozivam sve da posjete Međunarodni glazbeni festival Sonus.