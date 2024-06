Tko utapa bazene?

Iako je sinoć na sjednici Gradskoga vijeća bilo govora i više upita vijećnika o gradskim bazenima, niti u jednom trenutku nije im rečeno da idejni projekt već postoji i da se prema njemu već radi glavni projekt rekonstrukcije bazena! Vijest o tome medijima je jutros poslao gradonačelnikov ured, uz fotografije budućeg gradskog kupališta i najavu da bi rekonstrukcija trebala krenuti sljedeće godine. S kojim novcima, iz kojeg izvora i kolika je vrijednost zahvata – tu informaciju još uvijek ne znamo niti je o njoj sinoć bilo riječi.

Vijećnik Goran Hrg pitao je i o projektu i o odnosima sa sadašnjim koncesionarom. Bio je to pravi trenutak da se vijećnicima kaže za idejno rješenje, poslušaju prijedlozi i eventualni komentari vijećnika, a možda da se, prije naručivanja glavnog projekta, čuje i glas, želje i potrebe građana. No to se nije dogodilo. Gradonačelnik Mario Rajn Hrgu je tek odgovorio da se finalizira ugovor s odvjetničkim društvima i da se projektira temeljita rekonstrukcija vanjskih bazena koji bi uvažili rezultate geotermalne studije.

Da je idejno rješenje već gotovo, nije rečeno ni na konferenciji za medije prošli tjedan, niti je do danas javnosti predstavljena ideja da Križevci, baš u godini jubileja, nakon 70 godina ostanu bez olimpijskog bazena. Zašto je glavni projekt naručen “po skrivečki”, prije negoli su građani i vijećnici vidjeli što se s bazenima planira?

“Prema projektu, veliki bazen pretvorit će se u više zona za opuštanje s manjom dubinom dok će jedan dio biti predviđen samo za plivanje. Mali bazen će se, na radost najmlađih sugrađana, pretvoriti u vodeno igralište s toboganima i prskalicama“, objašnjavaju jutros iz gradonačelnikovog ureda. To znači da olimpijski bazen više neće biti u punoj duljini niti dubok koliko je bio dosad, drugim riječima – neće biti za plivanje i rekreaciju nego za opuštanje. Struka, kineziolozi s kojima smo pričali, ne slažu se s ovim novim prijedlogom i misle da treba ostaviti olimpijski bazen zbog učenja plivanja, ali i zbog tradicije. No netko je, doznajemo, tražio da bazen bude plići i bez skakaonica za koje se moraju angažirati dodatni spasioci.