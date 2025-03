[FOTO] Aktiviralo se klizište – što se (g)radi pod Kalnikom?

Nakon što je načelnik općine Kalnik Mladen Kešer na skupštini Planinarskog društva prošli petak u planinarskom domu na Kalniku upoznao planinare s projektom uređenja parkirališta i okretišta za autobuse na zemljištu koje je prije par godina Planinarsko društvo ustupilo Općini upravo za tu namjenu, jutros se tamo aktiviralo klizište.

Nakon obilne kiše koja je noćas padala, komadi zemlje počeli su kliziti s brda prema parkiralištu, sve do dasaka i armature koja je tamo postavljena. Naime, uz parkiralište i kosinu prema planinarskom domu uklonjeno je svo raslinje i, po građevinskom materijalu, šalunzima i željeznoj armaturi, vidljivo je da se nešto gradi. “Stabilizira se tlo iznad parkirališta“, odgovara nam Kešer i dodaje da su radovi vrijedni oko 20 tisuća eura, izvodi ih Komunalno poduzeće Kalnik, a investitor je Općina Kalnik.

Predstavnik novih zakupaca planinarskog doma Robert Pašičko potvrdio nam je tek da je Kešer na skupštini planinare informirao o namjeri da Općina tamo izgradi okretište za autobuse i parkiralište uz istočnu stranu ceste, no s detaljima nije upoznat.

Građevinari koje smo kontaktirali tvrde pak da je armatura koja je uz parkiralište postavljena pretanka i preslaba za zid koji bi trebao osiguravati ovu kosinu. Postoji li glavni projekt za dio koji Kešer naziva “stabilizacija tla iznad parkirališta”, tko ga je izradio i jesu li ishođene suglasnosti i dozvole za to, budući da je vlasnik zemljišta Planinarsko društvo Kalnik Križevci, pitali smo Općinu Kalnik.

“Kao što smo vam naveli, radi se o planiranju i čišćenju te postavljanu ogradnog zida sukladno Pravilniku članka 2. točka 4. pravilnika“, objašnjava Kešer. O kojem je pravilniku riječ, nije napisao, no pretpostavljamo da se radi o, u posljednje vrijeme vrlo popularnom, Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima prema kojem se ogradni zid visine do 1.6 m i potporni zid visine do 1 metra smije graditi bez građevinske dozvole i glavnog projekta.

Je li sve po zakonu utvrdit će inspekcijski nadzor, ali iz nadležnosti i djelokruga rada šumarske inspekcije, potvrdio nam je Državni inspektorat. Što je s građevinskim radovima – tu informaciju nismo dobili.