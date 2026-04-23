Obavijest o mogućnosti priključenja na javni sustav odvodnje

U sklopu projekta Razvoj vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracije Križevci, koji obuhvaća naselja Donji i Gornji Cubinec, Bukovje Križevačko, Poljana Križevačka i Gračina, obavještavaju se stanovnici da su ispunjeni uvjeti za priključenje na novoizgrađeni javni sustav fekalne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Izveden je kućni priključak odvodnje do njihove parcele.

Potrebno je da unutar parcele korisnici sami izgrade interni dio priključka za spajanje isključivo fekalne odvodne instalacije objekta na javni sustav. Ispuštanje oborinskih voda u javnu odvodnju nije dopušteno. Korisnici su dužni sklopiti ugovor o priključenju na javni sustav fekalne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Koprivničkim vodama d.o.o., podružnica Vodne usluge Križevci, na adresi Donji Cubinec 30a.

Ugovor se može potpisati radnim danom od 11:00 do 13:00 sati, najkasnije do 30. lipnja 2026. godine. Ova obavijest ne odnosi se na korisnike koji su unutar posljednje tri godine sklopili ugovor za priključenje na vodoopskrbni sustav i izveli pripadajući priključak. Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona 048/720-906 ili putem e-maila na info@vukz.hr.