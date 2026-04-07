Od danas bustava željezničkog prometa kroz kolodvor Dugo Selo

HŽ Infrastruktura d.o.o. obavještava javnost da će zbog intenzivnih radova na modernizaciji željezničke pruge od Dugog Sela do mađarske granice, od 7. do 20. travnja 2026. za promet potpuno biti zatvoren kolodvor Dugo Selo te dionice od Dugog Sela do Sesveta, Vrbovca i Ivanić-Grada. Također, pruga će biti zatvorena za promet i od Križevaca do mađarske granice u dnevnom periodu (od 8 do 16 sati).

Dio vlakova bit će otkazan, a dio zamijenjen autobusima te se očekuju veća kašnjenja. Autobusi će voziti na relacijama od Sesveta do Dugog Sela, Vrbovca, Križevaca, Koprivnice, Novog Drnja, Kloštra, Ivanić-Grada i Novoselca u oba smjera, a promjene će zahvatiti i linije od Zagreb Glavnog kolodvora do Bjelovara, Novske, Vinkovaca, Osijeka i Harmice. Gradsko-prigradski vlakovi vozit će do/iz kolodvora Sesvete, a između kolodvora Sesvete i Dugo Selo vozit će kružni autobusi.

Detaljne informacije o voznom redu i zamjenskom prijevozu dostupne su na mrežnim stranicama HŽ Infrastrukture i HŽ Putničkog prijevoza te na plakatima u kolodvorima i stajalištima. Od 7. do 20. travnja putnici s kartama HŽPP-a moći će kao alternativni prijevoz koristiti autobuse i tramvaje ZET-a, a putnici s kartama ZET-a vlakove HŽPP-a.

Izvodit će se radovi na gornjem i donjem pružnom ustroju, skretnicama, kontaktnoj mreži, peronima i sličnom. U rad bit će pušteni i novi signalno-sigurnosni uređaji te će se promet preusmjeriti na južni dio kolodvora, nakon čega će se radovi, do završetka projekta, izvoditi na sjevernome dijelu kolodvora. Međutim, promet će do kraja travnja teći otežano zbog ispitivanja novih signalno-sigurnosnih uređaja i željezničko-cestovnih prijelaza.

Radovi se izvode u sklopu dvaju velikih infrastrukturnih projekata – rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo – Križevci (38,2 km) te na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica (42,6 km). Ukupno je riječ o ulaganjima većima od pola milijarde eura, čime pruga postaje dvokolosiječna, elektrificirana te osposobljena za brzine do 160 km/h. Završetkom projekata skratit će se vrijeme putovanja, povećati razina sigurnosti i udobnosti te propusna moć pruge. Završetak radova na oba projekta očekuje se u drugoj polovini 2026. godine.

Dugo Selo jedan je od najprometnijih kolodvora u Hrvatskoj jer njime prolaze dva glavna željeznička koridora: RH2 od Rijeke do Mađarske i RH1 od Slovenije do Srbije. Njime na dan prođe oko 160 vlakova, od čega 140 putničkih koji prevezu oko 20 tisuća putnika.