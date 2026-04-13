Obavijest o izvođenju radova u Ulici I.Z. Dijankovečkog i Ulice Tadije Smičiklasa

Sukladno ranijim najavama, radovi na uvođenju dvosmjernog prometa odvijaju se u fazama uz privremenu regulaciju prometa i povremena zatvaranja pojedinih dionica.

“Ovim putem obavještavamo građane da će od sutra, 14. travnja 2026. započeti nova faza radova koja uključuje radove na kolniku i dijelu nogostupa u Ulici I.Z. Dijankovečkog i Ulice Tadije Smičiklasa između Ulice kralja Zvonimira, Ulice Franje Račkog i Frankopanske ulice. Promet će se tijekom radova odvijati obilaznim pravcem – 1. Frankopanskom ulicom i Ulicom kralja Zvonimira; 2. Ulicom Mojsija Baltića i Svetokriškom ulicom. Građane molimo da prate privremenu prometnu signalizaciju, a više informacija o radovima u ovoj fazi možete pronaći niže na grafičkom prikazu.” – poručuju iz gradske uprave.