Radionica: Ostvarite 100% financiranje toplinske izolacije tavana (područje Grada Križevaca)

Sutra će se u KLIK-u održati radionica za sve koji se planiraju prijaviti na javni poziv Grada Križevaca za 100% besplatnu toplinsku izolaciju tavana staklenom vunom. Lokacija događaja je novi KLIK-ov ured na adresi J.J. Strossmayera 26 (bivša Solida i Solar Shop. Početak radionice je predviđen za 16:30 sati.

Izolacija tavana jednostavna je mjera kojom su Križevčani svoj dom proteklih godina već učinili toplijim i ugodnijim – i smanjili račune. Ako znate pojedince ili obitelji s manjim prihodima i visokim računima za grijanje – ili pak teško dolaze do drva za ogrjev pa se tako i manje griju – preporučite im da nam se jave i da dođu na radionicu.

Sudjelovanje u javnom pozivu je ove godine još jednostavnije: Grad će provesti objedinjenu javnu nabavu materijala pa više ne trebate u trgovinama tražiti ponude za staklenu vunu.

KLIK će pomoći oko ostatka prijave i pomoći ugraditi vunu:

Provjerit ćemo imate li sve uvjete i pomoći vam napraviti iskaz interesa.

Nakon toga će Grad provesti objedinjenu grupnu nabavu za sve građane kojima će ova mjera biti odobrena. Dakle, Grad Križevci neće isplaćivati sredstva direktno Korisnicima, već će provesti objedinjenu nabavu staklene vune, koja će onda biti dodijeljena korisnicima koji zadovoljavaju uvjete Poziva.

Korisnici imaju obavezu samostalne ugradnje vune (razrolati je po tavanu), a KLIK će besplatno pomoći svima koji to ne budu mogli napraviti samostalno.

Javni poziv otvoren je za podnošenje prijava do 15. lipnja 2026. godine, tako da požurite! Kako bi se najbolje pripremili za radionicu (nije obavezno): pripremite sve papire vaše kuće koje imate, na poreznoj podignite potvrdu o prihodima kućanstva u 2025. godini.