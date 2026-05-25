Europski projekt RurAll u Križevcima okupio partnere iz 13 zemalja

U utorak, 19. svibnja, Križevci su bili domaćin međunarodnim partnerima u sklopu europskog projekta „RurAll: Rural Alliance for Greater Democratic Participation“, koji se provodi kroz program Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) Europske unije. Grad Križevci sudjeluje kao domaćin petog susreta partnera u mreži gradova za razdoblje 2025. – 2026., dok je vodeći partner projekta portugalski grad Vouzela. Ovaj projekt okuplja 13 partnera iz cijele Europe — Bugarske, Francuske, Grčke, Hrvatske, Mađarske, Italije, Latvije, Litve, Malte, Poljske, Portugala, Slovačke, Slovenije i Španjolske.

Program je započeo službenim dočekom sudionika u prostoru Križevačkog poduzetničkog centra (KPC). Okupljenima se u ime Grada Križevaca obratio zamjenik gradonačelnika Ivica Švagelj koji je izrazio dobrodošlicu svim gostima te istaknuo važnost međunarodne suradnje, povezivanja ruralnih sredina i razmjene iskustava u jačanju demokratskog sudjelovanja građana. Posebna zahvala upućena je gradonačelniku Vouzele, g. Carlosu Oliveiri, kao glavnom partneru projekta.

Potom se obratio g. Oliveira, ističući kako je cilj inicijative stvaranje novih prilika za ljude, promicanje ravnopravnog sudjelovanja i poboljšanje kvalitete života. Prema njegovim riječima, promicanje kulturne baštine, demokratsko sudjelovanje i socijalna inkluzija ključni su stupovi u izgradnji snažnijih i otpornijih zajednica. Zaključno, izrazio je nadu da će razmjena iskustava ojačati prijateljstva i otvoriti nove mogućnosti za suradnju svih uključenih partnera.

Sudionici su potom imali priliku upoznati rad socijalnog poduzeća Hedona, poznatog po proizvodnji čokolade i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Direktorica Alemka Lončar, koja je nedavno dobila priznanje Hrvatske udruge poslovnih žena KRUG za doprinos socijalnom poduzetništvu, predstavila je njihov model socijalnog poduzetništva, inkluzije i pozitivan lokalni utjecaj koji ostvaruju kroz svoje djelovanje. Nakon prezentacije i kratkog videa o radu poduzeća, organiziran je vođeni obilazak tvornice tijekom kojeg su sudionici iz prve ruke mogli vidjeti način proizvodnje i radne procese.

Program je nastavljen posjetom Srednjoj školi „Ivan Seljanec“ Križevci gdje su učenici pripremili radionicu i program pod nazivom „Connecting Rural Cultural Heritage and Democratic Participation“. Učenici su predstavili Križevce i Hrvatsku kroz teme kulturne baštine, tradicije, mladih i ruralnog razvoja, a međunarodne goste kroz školu je provela ravnateljica Gordana Juran-Ratković te su kasnije imali priliku upoznati način rada škole.

Sudionici su u sklopu programa obišli i povijesnu jezgru Križevaca. Tijekom razgledavanja predstavljene su najvažnije kulturno-povijesne znamenitosti grada, uključujući glavni trg, sakralne objekte i bogatu povijest Križevaca kao jednog od najstarijih gradova kontinentalne Hrvatske. Susretu su prisustvovali i pročelnik Upravnog odjela Darko Masnec te viša savjetnica Katarina Zidarić.

Susret u Križevcima još je jednom potvrdio važnost međunarodnih partnerstava i aktivnog uključivanja lokalnih zajednica i organizacija u procese očuvanja kulturne baštine i razvoja demokratskih vrijednosti u ruralnim sredinama.