Radno vrijeme trgovina u Križevcima u nedjelju 17.5.2026

Redakcija portala 0

Sukladno Zakonu o trgovini trgovine nedjeljom u pravilu su zatvorene, a trgovci mogu odabrati 16 nedjelja u godini tijekom kojih će raditi. U Križevcima su danas na snazi sljedeća radna vremena trgovačkih lanaca, centara i trgovina:

  • Super Konzum (Ulica kralja Tomislava 56a), 08:00 – 14:00h
  • Robin R11 (Franje Račkog 33, Križevci), 07:00-21:00h
  • Robin R24 (Majurec 70, Križevci), 07:00-20:00h
  • Robin R25 (Guščerovec 13A, Sveti Petar Orehovec), 07:00-21:00h
  • Robin R31 (Purga 7, Sveti Petar Čvrstec), 07:00-21:00h
  • Robin R58 (Ulica kralja Tomislava 69, Križevci), 00:00-24:00h
