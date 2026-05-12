FOTO Gastro Beef Fest se potvrdio kao jedna od vodećih manifestacija u Križevcima

U Križevcima je u subotu održano novo izdanje Gastro Beef Festa, manifestacije koja slavi kvalitetu domaće proizvodnje i okuplja brojne posjetitelje oko zajedničkog cilja: promocije junetine s hrvatskih farmi. Ovogodišnji festival, koji bilježi kontinuirani rast, naglasio je važnost konzumacije svježeg i zdravog mesa domaćeg podrijetla.

Otvarajući festival, direktorica Križevačkog poduzetničkog centra, Sanela Mikulčić Šantić, istaknula je promjenu imena manifestacije u Gastro Beef Fest kako bi se dodatno naglasio fokus na hrvatsku junetinu: „Drago nam je da je KPC dio ove organizacije. Zajedno s ostalim partnerima sudjelujemo u kreiranju festivala na kojem svi posjetitelji mogu degustirati meso s naših farmi. Posebno smo ponosni na suradnju s udrugom Baby Beef koja je brendirala ovo meso, kao i na doprinos učenika i kuhara Srednje škole ‘Ivan Seljanec’ te podršku Županije“, izjavila je Mikulčić Šantić.

Gradonačelnik Grada Križevaca, Tomislav Katanović, izrazio je zadovoljstvo organizacijskom sinergijom i rastom manifestacije koja ove godine očekuje oko 2.000 posjetitelja; „Ovo je krasna promocija domaće proizvodnje u vrijeme kada je tržište preplavljeno stranim proizvodima. Križevački poduzetnički centar kao nositelj aktivnosti, osnovan je upravo za promicanje poduzetništva i domaće proizvodnje. Ponosni smo što festival raste iz godine u godinu, a posebno naglašavam da ovo nije klasičan sajam, već promocija kvalitete. Za pristupačnu cijenu ulaznice od 10 eura posjetitelji mogu kušati neograničene količine vrhunskog mesa“, poručio je Katanović.

Predsjednik udruge “Baby Beef” Dino Gelemanović naglasio je važnost približavanja zdrave i svježe domaće junetine kupcima kroz različite kanale te edukaciju o deklaracijama: „Naši građani žele kušati kvalitetno meso, a ovakvi festivali su idealna prilika da promoviramo domaću proizvodnju pod brendom Baby Beef. Želimo da ljudi prepoznaju razliku između hrvatskog i uvoznog, često smrznutog mesa, te da takve proizvode traže u svojim lokalnim mesnicama i centrima“, istaknuo je predsjednik udruge, Dino Gelemanović.

Ravnateljica Srednje škole „Ivan Seljanec“ Križevci Gordana Juran Ratković ukazala je na neprocjenjivo iskustvo koje učenici stječu sudjelovanjem u ovako velikom događaju: „Ovo je izvrsna prilika za naše učenike, buduće ugostitelje i turističke djelatnike, da svoja znanja usavrše u stvarnim situacijama. Sudjelovati u organizaciji događaja za 2.000 ljudi rijetka je prilika koja ih priprema da sutra postanu nositelji turizma i ugostiteljstva u našem gradu i županiji“, naglasila je ravnateljica.

Župan Koprivničko-križevačke županije, Tomislav Golubić, zaključio je kako je županija postala pravo središte gastronomije Hrvatske: „Gastro Beef Fest fenomenalno upotpunjuje našu turističku ponudu i stavlja nas na kartu vrhunske gastro ponude Republike Hrvatske. Ponosimo se našim uzgajivačima goveda i udrugom Baby Beef koja je licencirala hrvatsku junetinu kao svoj brend. Pozivam sve da posjete Križevce i kušaju ove vrhunske delicije“, poručio je župan Golubić.

Na festivalu je pripremljeno 1,5 tona mesa različitih kategorija, od steakova do „pulled beef“ delicija koje je donirala tvrtka Širjan, uz sudjelovanje lokalnih vinara, nagrađivane destilerije Babić i slastica Lumi, a zahvalnost najmlađe je održana i predstava kazališta Šareni svijet.

Gastro Beef Fest ponovno je potpuno opravdao očekivanja i oduševio oko dvije tisuće posjetitelja. Manifestacija je nastavila rast i uvođenjem bogatog popratnog programa, posebno za djecu, uvođenjem slatke kućice, postavljanjem velikog šatora sa stolovima i klupama, kao i značajnim povećanjem površine na kojoj se manifestacija održava, napravljen je vidljiv korak naprijed. Ono što je proteklih godina bio najveći problem – prilične gužve na ulazu, ove je godine smanjen na minimum uvođenjem online kupovine ulaznica, dok su većim prostorom i šatorom smanjene gužve među posjetiteljima.

Organizatori festivala su Grad Križevci, Križevački poduzetnički centar, Udruga Baby Beef, Širjan d.o.o., Chill Out i Srednja škola Ivan Seljanec.