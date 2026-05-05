COSMIC u svibnju: raznovrstan program za djecu, učenike i širu javnost

Svibanj, uz toplije dane i proljetnu atmosferu, donosi i novi ciklus besplatnih obrazovnih aktivnosti za djecu i učenike u sklopu projekta COSMIC. Astronomsko društvo Perzeidi, u suradnji s partnerima, i ovoga mjeseca u Zagrebu i Križevcima priprema raznovrstan program radionica i predavanja koji mladima na pristupačan način približava svijet znanosti i istraživanja.

RADIONICE ZA DJECU I UČENIKE

Mala škola astronomije namijenjena je učenicima osnovnih i srednjih škola koji žele produbiti svoje razumijevanje svemira. Kroz dinamična predavanja i razgovore polaznici se upoznaju s osnovama astronomije, različitim svemirskim pojavama, a dio programa, ovisno o vremenskim uvjetima, uključuje i promatranje neba teleskopom.

Program se provodi u Zvjezdarnici Zagreb i u Kozmološkom centru u Križevcima.

Radionice Uvod u digitalno stvaralaštvo osmišljene su za srednjoškolce zainteresirane za razvoj kreativnih ideja u digitalnom okruženju. Kroz praktičan rad polaznici uče kako oblikovati vizualne sadržaje, razvijaju osjećaj za dizajn i upoznaju suvremene alate za digitalnu produkciju.

Radionice se održavaju ponedjeljkom u 19 sati u Kozmološkom centru u Križevcima.

Osnove programiranja uvode srednjoškolce u temeljne principe programiranja i logičkog razmišljanja. Kroz niz zadataka i primjera polaznici postupno usvajaju ključne koncepte te stječu iskustvo rada u programskom jeziku Python.

Radionice se održavaju petkom u 19:30 sati u Kozmološkom centru u Križevcima.

Program Istraživanje prirode usmjeren je na otkrivanje zakonitosti svijeta oko nas kroz pokuse i opažanje. Obuhvaća teme iz fizike, kemije i biologije te potiče razvoj kritičkog i analitičkog pristupa znanstvenim pitanjima.

Program se održava subotom u 13 sati u Kozmološkom centru u Križevcima.

Kozmos za mlade ciklus je predavanja koji spaja suvremena znanstvena saznanja s promišljanjem o velikim pitanjima svemira. Kroz raznolike teme polaznici istražuju pojmove poput prostora, vremena i strukture svemira te se upoznaju s aktualnim idejama iz kozmologije.

3D Pričaonica obrazovni je program namijenjen djeci od 4 do 7 godina, koji kroz dva susreta spaja priču, kreativni rad i upoznavanje sa svemirom.

Održava se 6. i 8. svibnja od 12:00 do 13:00 sati.

Kroz čitanje slikovnica o svemiru djeca se uvode u temu, nakon čega sudjeluju u kreativnim aktivnostima poput izrade modela zvjezdarnice od plastelina i LEGO kockica. Program uključuje i demonstraciju rada 3D printera, pri čemu djeca dobivaju vlastiti izrađeni model.

Tijekom radionica potiče se razvoj fine motorike, strpljenja te vještina slušanja i praćenja uputa.

Za sudjelovanje u programima potrebna je prethodna prijava, a broj mjesta je ograničen. Prijave su otvorene do popunjavanja kapaciteta.

Prijaviti se možete putem službene mrežne stranice projekta:

cosmic.kozmoloski-centar.hr

JAVNA DOGAĐANJA

U svibnju su planirana dva javna događanja namijenjena djeci i odraslima.

Promatranje nebeskih fenomena održat će se 9. svibnja u 10 sati na Trgu Josipa Jurja Strossmayera u Križevcima. Posjetitelji će imati priliku promatrati Sunce uz stručno vodstvo fizičara.

Drugo događanje je predstava i popratno predavanje „Dohvati svemir“, u izvedbi Boom!teatra, koje će se održati 17. svibnja u 18 sati u Hrašćini. Program je namijenjen učenicima od 3. do 6. razreda osnovne škole, a kroz priču o sestri i bratu koji otkrivaju svemirski brod i kreću na putovanje svemirom, djeca na zanimljiv način upoznaju različite astronomske pojmove i fenomene.

Nakon predstave predviđen je interaktivan razgovor s publikom, tijekom kojeg će se djeci dodatno približiti obrađeni sadržaj.

Kalendar svih događanja za svibanj donosimo u nastavku: