Na jučerašnji dan, 18. travnja, obilježila se puna 21 godina djelovanja nezavisnog portala Križevci.info, najstarijeg križevačkog novinskog portala lansiranog u proljeće 2005. godine. Križevci.info je kao nezavisni novinski portal grada Križevaca pokrenut na Svjetski dan aktivizma mladih, kao medijski projekt neprofitne udruge P.O.I.N.T. iz Križevaca. Glavni cilj mu je povećati razinu informiranosti u lokalnoj zajednici i promovirati Križevce na Internetu.

Često smo se ovom prigodom osvrtali na prethodno razdoblje, komentirali različite okolnosti koje su predstavljali izazove radu naše nezavisne redakcije, iznosili podatke o čitanosti naših tekstova i iznosili problematiku koju smo obrađivali. Ovaj put ćemo samo pozvati čitateljice i čitatelje našeg portala na daljnje praćenje i podršku, jer naša je volonterska redakcija preko dva desetljeća upravo iz tog razloga kontinuirano aktivna, da informira i problematizira lokalne teme od značaja i za dobrobit Križevaca.