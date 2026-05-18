Ivan Majdak nepravomoćno osuđen za klevetanje bivše v.d. ravnateljice Dječjeg vrtića Križevci

Općinski sud u Bjelovaru donio je prije deset dana prvostupanjsku i nepravomoćnu presudu protiv okrivljenika Ivana Majdaka, križevačkog sindikalista i političara te donedavnog predsjednika Gradskog vijeća Grada Križevaca koji je s te funkcije ostavku podnio prije mjesec dana zbog potvrđene druge optužnice protiv njega zbog kaznenog djela zlouporabe povjerenja u njegovom bivšem Republičkom sindikatu radnika Hrvatske (RSRH).

Ovaj put protiv Majdaka privatnu tužbu je podigla Valentina Hoić Đopar, bivša vršiteljica dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića Križevci, a sud ga proglasio krivim “jer je 7. studenog 2024. i 15. studenog 2024., putem svog Facebook profila naziva Ivan Majdak, kojeg prati veći broj ljudi (5.000), u namjeri da naškodi časti i ugledu privatne tužiteljice Valentine Hoić Đopar, znajući da su neistinite, objavio sljedeće činjenične tvrdnje:”

Prema navodima suda, Majdak je, putem računalnog sustava i mreže, pred drugima za tužiteljicu iznio neistinite činjenične tvrdnje koje mogu škoditi časti i ugledu, pa je time počinio kazneno djelo protiv časti i ugleda, odnosno klevetu, kako je opisano člankom 149. stavak 1. i 2. Kaznenog zakona, a kažnjivo po članku 149. stavak 2. Kaznenog zakona.

Nepravomoćno je osuđen novčanom kaznom od četrdeset dnevnih iznosa od 50,03 eura, odnosno novčanom kaznom u iznosu od 2.001,20 eura, a sud mu je izrekao uvjetnu osudu tako da se novčana kazna neće izvršiti ako u roku od dvije godine po pravomoćnosti presude ne počini novo kazneno djelo. Majdak također mora platiti sve troškove postupka te izdatke tužiteljice i izdatke i nagradu njenog odvjetnika u roku od 15 dana po pravomoćnosti presude.

Valentina Hoić Đopar: “Nitko nema pravo nanositi bol drugome i skrivati se iza ‘slobode govora’.”

O ovoj smo nepravomoćnoj presudi, na koju okrivljeni Majdak ima pravo žalbe, a tužiteljica pravo na odgovor na žalbu, mišljenje smo zatražili bivšu v.d. ravnateljice Dječjeg vrtića Križevci Valentinu Hoić Đopar, koja nam je izjavila da tužbu nije digla iz osvete, nego iz potrebe da zaštiti svoje dostojanstvo, djecu i istinu, kaže, jer nije htjela pristati na to da se šutnjom opravdava nepravda.

– Cijeli svoj život posvetila sam radu s djecom, odgoju, učenju i stalnom osobnom i profesionalnom usavršavanju. Moj posao nikada nije bio samo posao bio je moj poziv, moj način da ostavim nešto dobro iza sebe i da djeci pružim sigurnost, znanje i vjeru u ljude. Godinama sam gradila svoj život poštenim radom, trudom i ljubavlju prema onome što radim, istaknula je Hoić Đopar.

– Zato boli još više kada netko svojim riječima i postupcima pokuša uništiti ne samo vaše ime, nego i mir vaše obitelji, vaše djece i svega što ste godinama stvarali. Oni koji šire laži često ne razmišljaju da iza svake osobe stoji obitelj, djeca i ljudi koji zajedno nose posljedice takvih napada. Sloboda govora ne znači slobodu ponižavanja, vrijeđanja i klevete. Riječi imaju težinu. Riječi mogu raniti, uništiti mir i ostaviti posljedice koje ostaju dugo nakon što ih drugi zaborave, emotivno je objasnila Hoić Đopar.

Najveću snagu dala su joj, kaže Hoić Đopar, njena obitelj i djeca, zbog kojih nije odustala, koja su zajedno s njom prolazila kroz dane tuge, neprospavanih noći i osjećaja nemoći. Željela im je pokazati da se čovjek mora boriti za istinu, dostojanstvo i pravdu, ma koliko teško bilo, a nada se da je uspjela i druge ohrabriti da ne trpe nepravdu i slome se pod strahom, pritiscima i tuđim lažima. Iz ove borbe izlazi, zaključuje, umorna, ali ponosna što nije odustala od sebe, svoje obitelji i istine.

Ivan Majdak: “Nepravomoćne sudske presude ozbiljni ljudi ne komentiraju… Međutim, želim naglasiti…”

Pitanja o ovoj prvostupanjskoj i nepravomoćnoj presudi Općinskog suda u Bjelovaru postavili smo i okrivljeniku Ivanu Majdaku, koji nam najprije istaknuo da se ovdje radi upravo o nepravomoćnoj sudskoj presudi, a “nepravomoćne sudske presude ozbiljni ljudi ne komentiraju” pa je naveo “suzdržat ću se od daljnjih komentara” te odmah nastavio:

– Međutim, želim naglasiti kako smatram da su moji navodi izneseni u obrani bili utemeljeni na javno dostupnim informacijama i u interesu javnosti. Iskoristit ću svoje zakonsko pravo te će, čim zaprimim prvostupanjsku presudu s obrazloženjem, moj odvjetnički tim uputiti žalbu drugostupanjskom sudu. Vjerujem da će u drugostupanjskom postupku biti utvrđene sve relevantne činjenice te da ću u konačnici biti oslobođen optužbe, rekao je Majdak.

Hoće li eventualna osuđujuća presuda iz druge optužnice protiv njega zbog kaznenog djela zlouporabe povjerenja u bivšem sindikatu i na koji način utjecati na ovu uvjetnu, za sada prvostupanjsku i nepravomoćnu, presudu Majdak je naglasio da “taj postupak nema nikakve pravne niti činjenične veze s nepravomoćnom presudom suda u Bjelovaru”.

– Upravo zbog nepravomoćnosti te presude, kao i drugog postupka koji je u tijeku, ozbiljnost sudionika i poštivanje suda nalažu suzdržavanje od daljnjih komentara. Bilo bi krajnje neprimjereno s moje strane komentirati hipotetske ishode ili spekulirati o načinu izvršenja eventualnih kazni, posebno u predmetima koji su međusobno potpuno neovisni. Na sreću, sudski postupci vode se pred sudovima, a ne u medijima, tako da sam i više nego uvjeren da ću svoju nevinost kao i više puta do sada dokazati tamo gdje je tome mjesto, zaključio je Majdak.