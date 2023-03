Počinje naplata parkiranja

Od ponedjeljka 6. ožujka parkiranje u Križevcima će se naplaćivati, obavijestio je to danas gradonačelnikov ured priopćenjem. Naplaćivat će se radnim danom od 7 do 19 sati i subotom od 7 do 15, nedjeljom i praznikom je besplatno. Cijena satne karte u I. zoni je 1 euro, u II. zoni 0,7 eura i u III. zoni 0,3 eura. Što se tiče IV. zone, odnosno parkirališta na Trgu bana Lackovića i u Grdenićevoj ulici, prva tri sata se neće naplaćivati, no za parkiranje nakon toga plaća se dnevna karta za jedan euro uvećana za još dva eura ako je izdaje ovlaštena osoba.



Poslove naplate parkiranja na javnim parkiralištima obavlja Križevački poduzetnički centar, a karte će se kupovati na parkirnim automatima, mobilnim telefonom slanjem SMS poruka te mobilnim aplikacijama Bmove i KEKS pay. Mjesečne ili godišnje parkirališne karte mogu se kupiti u Križevačkom poduzetničkom centru. Najskuplja je godišnja karta za prvu zonu koju za 150 eura mogu kupiti samo povlašteni kupci, odnosno stanari spomenute zone, ali samo za jedno vozilo po kućanstvu, dok za drugo smiju kupiti samo godišnje karte za ostale zone i to po komercijalnoj cijeni.



I. zona obuhvaća Ulicu Mojsije Baltića, Trg J.J. Strossmayera, Trg S.S. Kranjčevića, Ulicu bana Josipa Jelačića do raskrižja s Ulicom bana Lackovića.

II. zona obuhvaća Ulicu Tadije Smičiklasa – Trg Milutina Mayera, Ulicu Petra Preradovića, Ulicu kralja Tomislava, Ulicu Ljudevita Gaja, Obrtničku ulicu, Ulicu bana Josipa Jelačića od Trga bana Lackovića do potoka Vrtlin, Frankopansku ulicu, Ulicu Matije Gupca i Ulici Augusta Šenoe.

III. zona obuhvaća Trg Svetog Florijana – Ulicu Frana Gundruma, Ulicu Matije Gupca i Ulicu Petra Zrinskog .

IV. zona obuhvaća Trg bana Lackovića i Ulicu Drage Grdenića.