Izdvajamo neke od novih naslova u Gradskoj knjižnici

Stručno – znanstveni odjel

DARWINOVA OPASNA IDEJA: EVOLUCIJA I SMISAO ŽIVOTA / Daniel C. Dennet; [prijevod Ivan Kraljević]. – Zagreb: In.Tri, 2020.

U knjizi koja je istovremeno revolucionarna i razumljiva, Daniel C. Dennett, koga Chet Raymo i „Boston Globea“ naziva ‘jednim od najprovokativnijih mislilaca na planetu’, fokusira svoj nepogrešivo logičan um na teoriju prirodne selekcije, pokazujući kako Darwinova velika ideja preobražava i rasvjetljuje naš tradicionalni pogled na čovjekovo mjesto u svemiru. Dennett živo opisuje samu teoriju, a zatim Darwinovu viziju proširuje besprijekornim argumentima za svoje često iznenađujuće zaključke, stavljajući na kušnju stavove nekih od najpoznatijih znanstvenika današnjice.

Beletristika

DVOSLOJNO STAKLO / Halldóra Thoroddsen; prevela s islandskog Daria Lazić. – Zagreb: Hena com, 2020.

Jesen je, a iza prozorskoga stakla svog stančića vrijeme u mislima provodi udovica, puna bora i ožiljaka od ispunjena života, većinom provedena s pokojnim suprugom. Svakodnevicu upravljanu rutinom i nostalgijom, povremenom čašom džina u lokalnoj pivnici i sastancima u bračnom klubu ipak će promijeniti jedan neznanac. Nekoliko će jeseni proći, a njihova će priča pokazati da, godinama i mudrosti unatoč, život uvijek umije iznenaditi – i zadati udarac.

Dvoslojno staklo kratak je, ali intenzivan roman, pomno promišljan i ispripovijedan snažnom metaforikom koja pogađa srž života u trećoj dobi. S pravom nagrađena Nagradom Europske unije za književnost, Halldóra Thoroddsen jedinstveno prikazuje svakodnevicu islandskog grada, dajući glas onima koji je tiho promatraju i u njoj najmanje sudjeluju. A imaju što reći.

Dječji odjel

GLAVNI KLINAC / David Baddiel; ilustracije Steven Lenton ; preveo Ozren Doležal. – Zagreb: Mozaik knjiga, 2020.

Glavni klinac je novi roman omiljenog dječjeg pisca Davida Baddiela, autora uspješnica Agencija za roditelje, Upravljač za ljude i Zvjerobert.

Osnovnoj školi Bracket Wood sprema se posjet školske inspekcije. No, postoji jedan VELIKI PROBLEM: Ryan Ward. PRINC OD PSINA. NAPAST ZA NASTAVNIKE. NAJZLOČESTIJI KLINAC U ŠKOLI.

Ali kada Ryan napokon ode predaleko, ravnatelj jednostavno… napusti školu. Na njegovo mjesto stigne novi ravnatelj, gospodin Carter. Toliko je strog da su čak i nastavnici u strahu od njega.

Stoga, zamislite samo njegovo iznenađenje kad zamijene tijela. Sada je Ryan glavni u školi. Što je fantastično.

Sve dok… ne prestane biti. Uskoro škola Bracket Wood posve iskoči iz tračnica – a samo je najgori učenik može vratiti na pravi put.

Knjige za mlade

ZMAJEVI KOJI NE LETE / Ivana Šojat. – Zagreb: Naklada Ljevak, 2020.

Zmajevi koji ne lete potresna je, ali i katarzična priča o trojici prijatelja koji se koncem osmoga razreda osnovne škole upuštaju u konzumaciju sintetske droge poznate pod nazivom Osvježivači. Priča ispričana riječima glavnog lika Marijana itekako podsjeća na niz istinitih događanja o kojima smo mogli čitati u tisku, a događala su se diljem gradova Republike Hrvatske, nažalost s tragičnim završetkom u Osijeku i Zagrebu, i govori o tipično dječjoj, mladenačkoj potrebi za isticanjem u društvu, za položajem vođe unutar dobne skupine, ali i o potrebi za ljubavlju, koja dovodi do ruba tragedije. Priča je to o takozvanim prijateljstvima, ali i o obiteljima čiji raspadi dovode do osnovnih pitanja glavnih junaka: Gdje pripadam? Tko me voli?

Potresna priča o upitnoj snazi koja je zapravo nemoć što vodi prepuštanju ovisnosti i o borbi za povratak u svakodnevni život.