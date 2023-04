Stanari Strossmayerovog trga 28: Zbog parkinga nas se kažnjava i diskriminira

Stanari stambene zgrade na Strossmayerovom trgu 28 i dalje su nezadovoljni načinom prodaje godišnjih parkirnih karata za prvu zonu koji je Grad Križevci uveo početkom ožujka. Pozdravljaju, kažu, nastojanje da se uvede red oko parkiranja u gradu i da se kroz uži centar rastereti promet, ali osjećaju se diskriminiranima jer im Grad ne dopušta da kupe godišnje parkirne karte za zonu u kojoj žive. Da budemo precizni, za parkiranje u prvoj zoni dopuštena je kupnja jedne povlaštene godišnje karte po stambenoj jedinici po cijeni od 150 eura, dok se godišnja karta po komercijalnoj cijeni za tu zonu ne može kupiti. To konkretno znači da stanari u centru grada u svojoj ulici legalno smiju parkirati jedno vozilo, a ako imaju još jedno (ili ne daj bože više njih) parkirat bi trebali negdje drugdje.

Ovo je jedina zgrada na Strossmayerovom trgu koja nema niti kolni ulaz niti dvorište i stanari su uvijek kupovali godišnje karte kako bi svoje automobile mogli parkirati na za to predviđenim mjestima na trgu. Na toj je adresi deset stambenih jedinica i tri poslovna prostora, svi zajedno koriste 14 automobila, dakle u prosjeku gotovo jedno vozilo po prostoru. No Grad ne pokazuje volju da stanarima kojima to treba proda parkirnu kartu po komercijalnoj cijeni, većoj od 150 eura, kad već ima stanara kojima parkirne karte uopće ne trebaju.

“Pitam se je li normalno da Grad zabrani stanarima da na legalan način parkiraju u ulici (zoni) u kojoj žive? Nude nam opciju kupnje godišnje karte u drugim zonama u kojima mi ne živimo. Pozivam gradske vlasti da prošeću tim zonama, tamo su sva parkirna mjesta popunjena cijeli dan upravo zato jer su jeftinija. U centru živim 37 godina, na istoj adresi i zbog ove odluke koju su donijeli sad se osjećam kao građanin drugog reda“, ispričao nam je Mladen Marendić koji je dosad skupio bunt kazni jer mu ih svakodnevno ostavljaju kontrolori. Da apsurd bude veći, upravo je u prvoj zoni u njegovoj ulici najviše slobodnih parkirnih mjesta, pogotovo popodne kad se vraća kući, no iako tu stanuje, parkirati ne smije.

Isti problem imaju i Marendićevi susjedi pa su gradonačelniku i Gradskome vijeću još 2. ožujka uputili zamolbu da se zajednički pokuša naći rješenje. Odgovora nije bilo pa su do gradonačelnika i njegovog zamjenika pokušali doći telefonom.

“Od zamjenika Šaška sam dobio odgovor da imam parking kod Latina i kod Pevexa. Još mi je rekao da možemo biti sretni da su nam dali i tu jednu kartu po stanu, dodao je neka hodamo ili se vozimo biciklima“, ogorčen je Marendić.

I mi smo, u namjeri da provjerimo postoji li mogućnost da se ovim stanarima omogući kupnja više godišnjih karata po komercijalnoj cijeni za prvu zonu po kućanstvu, Gradu i zamjeniku Šašku u petak ujutro poslali pitanja na koja još nije stigao odgovor. Pitali smo ih i kakvo rješenje predlažu, gdje bi stanari ove zgrade trebali parkirati svoje automobile, zašto Grad ne odgovara na zamolbu stanara Strossmayerovog trga 28 te je li istina da se planiraju ukloniti postojeća parkirna mjesta na Strossmayerovom trgu i ondje izgraditi biciklistička staza. Kao razlog za ovakve odluke ranije su spominjali namjeru da se građane demotivira da posjeduju više automobila i da ih sve parkiraju ispred zgrade u zoni naplate.