Učiteljima i novčane nagrade od Grada

Četvero križevačkih učitelja Gordana Juran-Ratković, Sandra Poštić, Tamara Vrhovec i Tomica Turković danas su za svoj rad nagrađeni i od Grada Križevaca, nakon što ih je Ministarstvo znanosti i obrazovanja među 513 odgojno-obrazovnih djelatnika proglasilo najboljima u prošloj školskoj godini. Gradonačelnik Mario Rajn im je čestitao na dobivenoj nagradi, priopćio je njegov ured, a od Grada su dobili novčane nagrade u iznosu od 330 eura bruto.



“Hvala što ste nas se sjetili, to je lijepo i drago mi je da ste pozvali ravnatelje jer su oni tu jako važni. Vrlo su nam velika podrška i mislim da je to jako bitno jer ravnatelji razumiju što mi radimo, zašto mi radimo i koliko se trudimo, a mi sve to radimo zbog djece jer su nam djeca u prvom planu“, poručila je uime nagrađenih Sandra Poštić, kojoj je ovo već četvrta ista nagrada za redom.

Prijemu su prisustvovali pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Sandro Novosel te ravnatelji škola u kojima rade nagrađeni djelatnici Igor Brkić i Tomislav Bogdanović.