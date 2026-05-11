Produljenje posebne organizacije željezničkog prometa zbog intenzivnih infrastrukturnih radova

HŽ Infrastruktura i HŽ Putnički prijevoz obavještavaju putnike kako je na pojedinim relacijama i dalje na snazi posebna regulacija željezničkog prometa zbog radova u sklopu triju velikih infrastrukturnih projekata: rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo – Križevci, rekonstrukcije i modernizacije pruge na dionici Varaždin – Koprivnica i rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica.

Trenutačno do najvećih poremećaja u prometu dolazi na dionici Vrbovec – Dugo Selo – Sesvete zbog radova u kolodvoru Dugo Selo, ponajprije zbog ispitivanja novih signalno-sigurnosnih uređaja, zbog čega je protočnost pruge na toj dionici znatno smanjena te dolazi do većih kašnjenja vlakova.

Kako bi se olakšalo kretanje putnika kroz kolodvor Dugo Selo te omogućilo sigurnije presjedanje u vlakove, postavljeni su dodatni smjerokazi, a peroni su ograđeni sigurnosnim trakama. Putnici se mole da prate upute kolodvorskog osoblja kao i obavijesti putem razglasa te se mole za strpljenje i razumijevanje.