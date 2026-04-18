[FOTO] Položen kamen temeljac za novu zgradu Veterinarskog zavoda u Križevcima

U četvrtak, 16. travnja 2026. u Križevcima je svečano obilježen početak radova na izgradnji nove zgrade Veterinarskog zavoda Križevci, podružnice Hrvatskog veterinarskog instituta. Na lokaciji u produžetku Ulice Frana Galovića položen je kamen temeljac i vremenska kapsula, čime je simbolično označen početak nove ere za instituciju koja u Križevcima neprekidno djeluje od 1901. godine.

Investicija vrijedna 4 milijuna eura predstavlja najveće pojedinačno ulaganje Hrvatskog veterinarskog instituta, a projekt se realizira uz podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, te uz sufinanciranje Grada Križevaca. Radove izvodi tvrtka Radnik d.d., dok je za projekt zaslužan arhitektonski ured Kašik d.o.o..

U uvodnom dijelu svečanosti okupljene je pozdravio predstojnik Veterinarskog zavoda Križevci dr.sc. Tomislav Sukalić istaknuvši važnost ovog projekta: „Danas ne polažemo samo kamen temeljac jedne zgrade, već vidljivi znak ideje služenja znanjem. Zavod je više od stoljeća čuvar ravnoteže između prirode, čovjeka i hrane. Želimo da ova zgrada bude mjesto susreta znanstvenika i praktičara te prostor gdje se suvremenim metodama odgovara na potrebe struke i društva. Ovo je naš zavjet da ćemo nastaviti razvijati znanje na dobrobit zdravlja.“

Prigodnim riječima obratio se i potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić: „Ovo je veliki trenutak za veterinarsku djelatnost u Hrvatskoj. Djelatnici ovog Instituta naša su prva crta obrane protiv zaraznih bolesti te jamac sigurnosti hrane i zdravlja ljudi. Ovo nije samo ulaganje u cigle, već u ljude i znanje koje nam je nužno na terenu kako bi naši farmeri i stočari imali vrhunsku potporu.“

Župan Koprivničko-križevačke županije, Tomislav Golubić, istaknuo je ponos na poljoprivrednu tradiciju županije kojoj je Veterinarski zavod neizostavan dionik. Prema njegovim riječima, nova zgrada pruža sigurnost da će prigorska i podravska poljoprivreda imati legitimitet i stručnu podršku i u budućnosti.

Gradonačelnik Tomislav Katanović, podsjetio je da se Križevci s pravom nazivaju „kolijevkom hrvatskih poljoprivrednih znanosti“ : „Nakon punih 125 godina djelovanja na istoj adresi, omogućujemo nove prostorne uvjete za razvoj ustanove koja je istinska institucija našeg grada. Grad Križevci s ponosom je prihvatio partnerstvo u ovom projektu i osigurao potrebna sredstva jer povijest ne pišemo svaki dan. Raduje me što će naši sugrađani i stručnjaci dobiti moderne uvjete za rad kakve zaslužuju.“

Ravnateljica Hrvatskog veterinarskog instituta, dr. sc. Andrea Humski, naglasila je da ovaj čin potvrđuje ulogu Hrvatskog veterinarskog instituta kao središnje znanstvene institucije: „Ovaj kamen simbolizira našu trajnu usmjerenost razvoju znanosti, jačanju struke i doprinosu konceptu ‘Jednog zdravlja’ – neraskidive povezanosti zdravlja životinja, ljudi i okoliša. Zahvaljujem Gradu Križevcima na ovom ‘komadiću raja’ koji postaje temelj naše nove budućnosti.“, izjavila je dr. sc. Humski.

U sklopu programa pročitana je i Povelja koju je predstavio predstojnik Sukalić, a potom su je potpisali predstavnici institucija uključenih u realizaciju projekta. Uime biskupa Bjelovarsko-križevačke biskupije mons. Vjekoslava Huzjaka, Povelju je potpisao župnik Župe sv. Ane, prečasni Stjepan Soviček.

Na kraju programa prečasni Soviček predvodio je molitvu i blagoslov, nakon čega je uslijedilo simbolično polaganje kamena temeljca, čime je i službeno označen početak izgradnje nove zgrade Zavoda.

Događaju su nazočili zamjenik gradonačelnika Ivica Švagelj, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu Darko Masnec, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Davor Zemljak, zamjenik župana Koprivničko – križevačke županije Mario Rajn, pročelnik za financije i proračun Koprivničko – križevačke županije Ivan Biškup i pročelnica za poljoprivredu, vodno gospodarstvo i zaštitu okoliša Koprivničko – križevačke županije Ivana Deskar.