Potpisan Ugovor za prvu fazu izgradnje nove zgrade Veterinarskog zavoda Križevci

Jučer, 29. siječnja, u maloj vijećnici Grada Križevaca potpisan je Ugovor za prvu fazu izgradnje nove zgrade Veterinarskog zavoda Križevci između izvođača radova tvrtke Radnik d.d. i Hrvatskog veterinarskog instituta.

Ugovor su potpisali članovi uprave tvrtke Radnik d.d. Mario Biljan i Drago Črček te ravnateljica Hrvatskog veterinarskog instituta Andrea Humski. Potpisivanju su nazočili i pomoćnik ravnateljice za poslovanje Gordan Kompes, predstojnik Veterinarskog zavoda Križevci Tomislav Sukalić, gradonačelnik Tomislav Katanović i pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu Darko Masnec.

Ravnateljica Humski istaknula je kako je za njih ovo izuzetno važan i prvi značajniji projekt u posljednjih 50 godina u kojem se gradi projekt velike vrijednosti. Ovaj objekt omogućit će praćenje suvremenih standarda i metoda koje postavlja Europska unija, što je ključno za dijagnostiku životinjskih bolesti te predstavlja važan doprinos instituciji i cijeloj regiji. Na to se nadovezao g. Biljan, koji je kazao kako je okvirni rok izvođenja radova prve faze osam mjeseci.

Predstojnik Veterinarskog zavoda Križevci Tomislav Sukalić istaknuo je kako ove godine Veterinarski zavod obilježava 125. godišnjicu, a potpisivanje ugovora o početku gradnje nove zgrade predstavlja najljepši način početka obilježavanja te obljetnice.