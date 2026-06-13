Završeni radovi na uređenju Ulice J. Drohobeczkoga i Ulice B. Božičkovića u Križevcima

Završeni su radovi na uređenju Ulice J. Drohobeczkoga i Ulice B. Božičkovića u Križevcima, kojima su prometnice nakon izvedenih radova aglomeracije vraćene u potpuno funkcionalno i sigurno stanje za svakodnevno odvijanje prometa.

Projekt je obuhvatio zamjenu kompletne mreže vodoopskrbe, odvodnje i plina čiji su radovi vrijednosti oko 240 000 eura, izvedbu nove kolničke konstrukcije na dijelovima prometnica gdje je to bilo potrebno, ugradnju kanalica i uličnih slivnika u sklopu sustava površinske odvodnje te završno asfaltiranje prometnih površina. Radi učinkovitijeg prikupljanja i odvodnje oborinskih voda ugrađeni su novi ulični slivnici od montažnih betonskih elemenata koji su spojeni na sustav oborinske odvodnje.

Po završetku asfaltiranja izvedeno je uređenje bankina i rubnih dijelova kolnika. Time su obje ulice dobile kvalitetniju prometnu infrastrukturu, poboljšanu odvodnju te veću razinu sigurnosti i udobnosti za sve sudionike u prometu.

Ukupna duljina zahvata iznosila je približno 300 metara uređenih prometnica.

Realizacijom ovog projekta dodatno je unaprijeđena komunalna infrastruktura grada te su stvoreni kvalitetniji uvjeti za život i kretanje stanovnika ovog dijela Križevaca.