[FOTO] Grad i Županija odali počast poginulim braniteljima na spomen području Trokut–Novska

Na lokaciji spomen-područja Trokut-Novska u srijedu je održano svečano obilježavanje obljetnice Trokut-Novska i Dana početka oslobađanja zapadne Slavonije kao i Komemoracija poginulim hrvatskim braniteljima Domovinskog rata 1991.-1995. godine na zapadno-slavonskom ratištu. Tom prilikom odana je počast 314 hrvatskih branitelja stradalih u toj i kasnijim oslobodilačkim operacijama Otkos i Papuk na zapadno-slavonskom bojištu, koje su dovele do oslobođenja brojnih naselja i očuvanja teritorijalnog integriteta Republike Hrvatske.

Svečanom programu u ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovao je zamjenik župana Mario Rajn, a u delegaciji Grada Križevaca bili su gradonačelnik Tomislav Katanović, članovi Udruge 15. MPOAD i 3. bojne 117. brigade, gradski vijećnik i predsjednik Udruge Stjepan Belušić, ratni zapovjednik 3. bojne 117. brigade i predsjednik Udruge hrvatskih dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Križevci Zvonko Beljo te predsjednik Odbora za branitelje križevačkog Gradskog vijeća Božo Lazar.

Komemoracija se tradicionalno održava svake godine 29. listopada na dan početka strateške vojne operacije „Orkan 91“ kojom je oslobođen najveći dio zapadne Slavonije, kako bi se odala počast za 327 poginulih branitelja iz 17 postrojbi koje su sudjelovale u obrani i oslobađanju okupiranih naselja. S područja Koprivničko-križevačke županije u Domovinskom su ratu poginula 152 branitelja, od kojih je njih 23 svoj život položilo u borbama na bojišnici zapadne Slavonije.

Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća ispred kamenih monolita s imenima poginulih, prisutni su odali počast svim žrtvama. Nakon prigodnih obraćanja, održana je zajednička molitva za sve poginule, nestale i umrle branitelje. Ovogodišnju komemoraciju organizirali su Ministarstvo hrvatskih branitelja, Bjelovarsko-bilogorska županija i Grad Novska. Delegacija iz Križevaca posjetila je i mjesta stradanja branitelja u selu Bair, šumi Turkovača i mjestu Sklizavac.