Iduću nedjelju Velika nagrada Križevaca

Iduću nedjelju, 21. lipnja vozi se Velika nagrada Križevaca, u moto svijetu poznata pod nazivom križevački Monte Carlo. Jedna od rijetkih uličnih utrka koje su ostale na životu boduje se za Prvenstvo Hrvatske te okuplja brojne ljubitelje brzine.

Kroz godine, Križevci su imali svoje heroje ulice, Marijan Miklin vodi se kao prvi križevački moto as, a nakon njega generacije su uživale u brzini Miroslava Leljaka, Miroslava Lesičkog, Miljenka Nerva, Dražena Kemenovića, Marka Gršića, braće Višak, braće Nervo i brojnih drugih domaćih vozača. Stvari se nakon više od 70 godina nisu promijenile – Križevčani čekaju sredinu lipnja da ponovno navijaju za svoje predstavnike. U klasi 1000 već nekoliko godina dominira Luka Nervo, klasu 600 je zauzeo Karlo Gršić koji ima izvrsne nastupe na Alpe Adria prvenstvu, no “za vratom” mu je na uličnim utrkama Valentin Knapić (pobjednik prošlogodišnje VN Zelina).

U najjačoj oldtimer klasi nažalost neće nastupiti iznimno brzi Josip Ćurti, koji je doživio povredu na utrci u Središču ob Dravi (Slovenija). No, očekuju se nastupi Andrije Rončevića i drugih koji dijele ljubav prema oldtimer motociklima. U klasi 125 dominira mladi Vilim Babić, dok je tradicionalno prisutan i određen broj domaćih vozača u klasi skutera.

Uz već navedene legende, Križevce su kroz godine veselili i brojni “igrači za ekipu” poput Gorana Gajića Gajsa, “profesori” motociklizma poput Krešimira Erdeca Keca, živućih legendi poput Ivana Šole koji je križevačke ulice prolazio “na lakat”.

Treninzi će biti održani kroz jutarnje sate, dok utrke po klasama počinju nakon svečane ceremonije otvorenja u 14 sati. Vidimo se u križevačkom Gornjem gradu na prvi dan ljeta – tada će biti poznato tko su aktualni heroji ulice.