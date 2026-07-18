FOTO Karansko Brdo dobilo asfalt, modernizirana cesta duga gotovo 3 kilometra

Danas je svečano otvorena dugo očekivana modernizirana cesta u Karanskom Brdu, duga gotovo 3 kilometra. Izvedeni su radovi na pripremi podloge i asfaltiranju prometnice, ukupne vrijednosti oko 230.000 eura s PDV-om.

Otvorenju su uz gradonačelnika Tomislava Katanovića, nazočili i zamjenik gradonačelnika Ivica Švagelj, pročelnik UO Davor Zemljak, predsjednik Gradskog vijeća Goran Hrg, potpredsjednik Gradskog vijeća Marko Vrbanec te gradski vijećnici Matej Bunta i Denis Maksić.

Predsjednik Mjesnog odbora Prikraj Križevački Dubravko Mateković, u svom je obraćanju istaknuo kvalitetno odrađen projekt te na tome zahvalio gradonačelniku i suradnicima.

Predrag Bičak podsjetio je na povijest ovog kraja, napomenuvši kako je Karansko Brdo staro mjesto poznato po vinogradima i kletima: „Tek početkom 80-ih na Karansko Brdo su počeli dolaziti ljudi iz Križevaca, kupovati kleti i zemlju, pa su se kasnije i doselili“, ispričao je Bičak. Zajednica se ponosi i drugim postignućima: „Imamo kapelicu Svetoga Vinka koju smo sagradili prije 13 godina, obavljamo blagoslov kleti, slavimo Vincekovo i Martinje… Karansko Brdo stalno živi“, dodao je Bičak te zahvalio gradskom vodstvu na realizaciji projekta.

O važnosti ovog projekta govorio je i gradonačelnik Tomislav Katanović: „Pri planiranju i provedbi projekata, ne vodimo se isključivo brojem stanovnika u nekom naselju. Karansko Brdo smo prepoznali kao lokaciju s turističkim i gospodarskim potencijalom, što je ključno za razvoj cijelog našeg kraja. Drago mi je da smo uspjeli ovaj projekt dovesti do kraja i tako podržati trud mještana koji održavaju ovo mjesto živim“.

Novu cestu blagoslovio je župnik Kristijan Bogdan.