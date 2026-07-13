Održana posljednja večer Robin ljetnog kina na Nemčiću

Posljednjom filmskom večeri uspješno je završeno 9. izdanje Robin ljetnog kina na Nemčiću, manifestacije koja je i ovog ljeta tijekom pet filmskih večeri okupljala brojne Križevčane i njihove goste pod vedrim nebom. Završni program obilježio je nastup članova Plesnog centra Ritam Križevci, koji su svojim plesnim izvedbama oduševili okupljenu publiku i uveli posjetitelje u završnicu ovogodišnjeg kina na otvorenom. Nakon toga prikazan je film „Loši momci 2“, kojim je spušten zastor na još jedno uspješno izdanje manifestacije.

Organizatori iz Pučkog otvorenog učilišta Križevci zahvalili su svim posjetiteljima koji su tijekom ljeta svojim dolaskom stvarali posebnu atmosferu na Nemčiću. Posebne zahvale upućene su Gradu Križevcima, Udruzi KVARK na tehničkoj podršci te glavnom sponzoru, Robin marketima, koji su omogućili realizaciju programa.

Robin ljetno kino tijekom godina postalo je jedno od najprepoznatljivijih ljetnih događanja u Križevcima, a organizatori su već najavili novo, jubilarno 10. izdanje koje će se održati iduće godine.