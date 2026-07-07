Obilježavanje 170. godišnjice rođenja Nikole Tesle u Kozmološkom centru

Institut za kozmologiju i filozofiju prirode poziva na proslavu obiljetnice 170 godina od rođenja Nikole Tesle. Program proslave uz zakusku, kolače i piće, te demonstraciju Tesline zavojnice, uključuje i prigodno predavanje dr. rer. nat. Petra Pavlovića “Teslin značaj za budućnost znanosti i tehnologije“.

Nikoli Tesli, rođenom 10. srpnja 1856. godine, danas se gotovo isključivo pristupa povijesno – ističući njegov utjecaj na znanost i tehnologiju prošlog stoljeća, njegovu neobičnu ličnost, a sve se navedeno onda povremeno pokušava komercijalizirati pretvaranjem Tesle u svojevrsni turistički brend. Time se, međutim, sustavno izbjegava upravo najvažnije pitanje: postoji li specifično Teslino nasljeđenje u istraživanju prirode koje je i dalje aktualno? Na koji je to konkretan način Tesla važan za budućnost, a ne samo za prošlost? Diskutirat ćemo kako postoji barem nekoliko povezanih istraživačkih aktivnosti za budućnost koje predstavljaju nastavak Teslinog rada:

fenomeni u snažnim električnim poljima,

bežični prijenos električne energije i društvena regulacija energije,

istraživanje metodologije Teslinog rada i njegovog pristupa prirodnim fenomenima,

sustavni povijesno-rekonstrukcijski rad na Teslinim pronalascima i konceptualnim prijedlozima, njihovo daljnje razvijanje i razmatranje eventualne tehničke upotrebe,

edukacija i obrazovanje iz fizike i elektrotehnike polazeći od praktičnog rada na Teslinim pronalascima.

Proslava započinje 10. srpnja 2026. godine u 19h u prostorima Kozmološkog centra, Trg svetog Florijana 16, Križevci. Organizator proslave je Institut za kozmologiju i filozofiju prirode, a događaj je organiziran u sklopu projekta “Razvoj prirodnih znanosti u Križevcima 2026.” sufinanciran sredstvima Grada Križevaca i Koprivničko-križevačke županije.