Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1556

Prof. Željko Ivezić u Varaždinu 10. rujna 2025. (foto A. Dundović)





Danas navečer počinju Dani meteorita Križevci pa donosimo program tog festivala koji traje do 17. srpnja. Posebno ističemo i predstavljamo večerašnjeg predavača, prof. dr. sc. Željka Ivezića, koji nam dolazi sa Sveučilišta Washington u Seattleu, a voditelj je projekta Opservatorija Vera Rubin u Čileu, pa će nam predstaviti tu zvjezdarnicu i dosadašnje rezultate njenog istraživanja neba i svemira.



U Temi Krugova slušamo trećih i posljednjih dvadesetak minuta predavanja dr.sc. Saše Cecija na festivalu 10 dana astronomije u Daruvaru 19. travnja ove godine na temu Istraživanje tamne tvari i tamne energije.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Na sjever! Ili budi plijen Andrewa Petersona, u kutku za mlade Zato što te volim Luce Tortolinija i Paola Proiettija, na odjelu beletristike roman Muzej nevinosti Orhana Pamuka, a na stručno-znanstvenom odjelu Mir i rat: Korijeni ključnih kriza našega vremena Boštjana Videmšeka.



Na današnji datum rođen je Gustav Krklec, dani su ivanjskih krijesova, umrli su Tit Flavije Vespazijan i Aaron Spelling.



U Vijestima Krugova govorimo o izložbi o Delmatima, o Svjetskom danu glazbe, te o potpori za poticanje književnoga stvaralaštva.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo probleme svemirskog teleskopa Swift, vrtloge prašine na Marsu te ljetni solsticij.



Kako ovom emisijom dominiraju “svemirske” teme, tako su glazbeni prilozi podešeni tom ugođaju, pa slušamo glazbu Jean-Michela Jarrea, Mikea Oldfielda, Vangelisa, Davida Gilmoura, Davida Bowieja, te grupa Tangerine Dream, Radio Head i Pink Floyd.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1556 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 23. lipnja od 17 sati i 30 minuta do 19 sati. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera ili preko računalne mreže.



https://radiokrizevci.hr/livestream/

