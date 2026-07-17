Večeras na Danima meteorita Križevci otkrivamo kako su izumrli dinosauri

Dr. sc. Zoran Ereš na 10. Hrašćinskom astru 16. svibnja 2026. (foto R. Matić)

Danas, u petak, 17. srpnja nastavljaju se ovogodišnji Dani meteorita Križevci znanstveno-popularnim predavanjem koje će održati dr. sc. Zoran Ereš s Instituta Ruđer Bošković. U predavanju pod naslovom Asteroid koji je uništio dinosaure govorit će o dokazima da su dinosauri doista izumrli zbog udara velikog meteoroida ili asteroida, o tome kako su takvi događaji u prošlosti uzrokovali masovna izumiranja te zašto se mogu ponoviti. Svoje predavanje dr. sc. Zoran Ereš ovako najavljuje:



Dinosauri su u dalekoj prošlosti nastanjivali gotovo cijelu Zemlju, a njihove fosile pronalazimo na svim kontinentima. Kataklizmički udar asteroida nepovratno je okončao njihovu vladavinu u iznimno kratkom razdoblju. Danas znamo kada se to dogodilo i koji tragovi potvrđuju taj događaj. Predavanje će odmotati tu priču poput znanstvenog krimića — ali s čvrstim, provjerenim argumentima. Namijenjeno je svim uzrastima.



Dr. sc. Zoran Ereš stručni je savjetnik na Institutu Ruđer Bošković, u Zavodu za istraživanje mora i okoliša, u Laboratoriju za informatiku i modeliranje okoliša, gdje se bavi modeliranjem okoliša, fizikom mora i interdisciplinarnim istraživanjima. Doktorirao je 2019. na FER‑u na području svojstava i primjene grafena u visokofrekventnim elektroničkim uređajima. Široj je javnosti poznat kao popularizator znanosti koji spaja fiziku, geologiju, materijale i okoliš. Sudjelovao je i u morskim ekspedicijama u Sredozemlju; kod Gibraltara je dokumentirao susrete broda čiji je bio član posade s agresivnim orkama.



Dr. sc. Zoran Ereš već je jednom sudjelovao na Danima meteorita Križevci, 2022. godine, s predavanjem Nastanak života na Zemlji, evolucija i meteoriti. Nakon predavanja o nastanku života ovoga puta ćemo čuti i predavanje o gotovo nestanku života.



Poslije predavanja posjetitelji će moći postavljati pitanja, a druženje se nastavlja na terasi zvjezdarnice uz malu zakusku i osvježavajuća pića. Bit će moguće i promatranje neba teleskopom, ovisno o vremenskim prilikama.



Pokrovitelji Dana meteorita Križevci su Grad Križevci i Koprivničko-križevačka županija, a organizatori su Astronomsko društvo Perzeidi i Gradska knjižnica “Franjo Marković”.



Ulazak na predavanje i sva ostala događanja slobodan je. Dobro došli!