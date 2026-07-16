Četvrtak na zvjezdarnici: Godišnjica redovnog promatranja Sunca

Sunce kroz h-alpha filter (izvor: https://images.nasa.gov/)

Na sutrašnji dan prošle godine započela su na križevačkoj zvjezdarnici redovna dnevna promatranja Sunca uz dotadašnja promatranja večernjeg neba bez potrebne najave, jer je nabavljen novi teleskop s H-alpha filterom, pa se od tada Sunce može promatrati na dva načina.



I ovoga četvrtka, 16. srpnja, križevačka je zvjezdarnica otvorena svim zainteresiranim posjetiteljima od 17 do 18 sati za promatranje Sunca i od 21:30 nadalje za promatranje večernjeg neba. Na zapadnom horizontu navečer ćemo moći vidjeti dva “srpa”, veliki ali vrlo tanki Mjesečev srp i mali, vidljiv samo teleskopom i izuzetno oštrim okom, Venerin. Na samom početku promatranja nebom će proletjeti Međunarodna svemirska postaja, pa još jednom prije ponoći i jednom poslije ponoći.



Na “zvjezdanom” dijelu neba moglo bi uskoro, možda baš večeras, doći do uočljive novosti: za golo oko jedna zvijezda više. Naime, u zviježđu Sjeverne krune i dalje čekamo dugo najavljivanu erupcija zvijezde T Coronae Borealis — takozvane ‘Blaze Star’. Očekivana eksplozija, koja se događa otprilike svakih osamdesetak godina, može nastupiti u bilo kojem trenutku. Čim se dogodi, zvijezda će nakratko zasjati poput nove zvijezde na nebu, vidljive i bez teleskopa.



Večernjim nebom “vlada” ljetni trokut, uz nekoliko atraktivnih objekata za teleskop: Herkulov kuglasti skup M13, prstenasta maglica M57, te “šarena” dvojna zvijezda Albireo u Labudu.



Postoji mogućnost da se dio promatranja održi i na terasi zvjezdarnice, kao kratka poduka iz astrognozije.



I dalje ostaje otvorena ponuda Astronomskog društva Perzeidi svim zainteresiranim posjetiteljima za zajednički odlazak na promatranje potpune pomrčine Sunca u Španjolskoj 12. kolovoza. Kako to ostvariti, možete saznati na današnjem promatranju neba.



