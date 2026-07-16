Četvrtak na zvjezdarnici: Godišnjica redovnog promatranja Sunca

Na sutrašnji dan prošle godine započela su na križevačkoj zvjezdarnici redovna dnevna promatranja Sunca uz dotadašnja promatranja večernjeg neba bez potrebne najave, jer je nabavljen novi teleskop s H-alpha filterom, pa se od tada Sunce može promatrati na dva načina.
I ovoga četvrtka, 16. srpnja, križevačka je zvjezdarnica otvorena svim zainteresiranim posjetiteljima od 17 do 18 sati za promatranje Sunca i od 21:30 nadalje za promatranje večernjeg neba. Na zapadnom horizontu navečer ćemo moći vidjeti dva “srpa”, veliki ali vrlo tanki Mjesečev srp i mali, vidljiv samo teleskopom i izuzetno oštrim okom, Venerin. Na samom početku promatranja nebom će proletjeti Međunarodna svemirska postaja, pa još jednom prije ponoći i jednom poslije ponoći.
Na “zvjezdanom” dijelu neba moglo bi uskoro, možda baš večeras, doći do uočljive novosti: za golo oko jedna zvijezda više. Naime, u zviježđu Sjeverne krune i dalje čekamo dugo najavljivanu erupcija zvijezde T Coronae Borealis — takozvane ‘Blaze Star’. Očekivana eksplozija, koja se događa otprilike svakih osamdesetak godina, može nastupiti u bilo kojem trenutku. Čim se dogodi, zvijezda će nakratko zasjati poput nove zvijezde na nebu, vidljive i bez teleskopa.
Večernjim nebom “vlada” ljetni trokut, uz nekoliko atraktivnih objekata za teleskop: Herkulov kuglasti skup M13, prstenasta maglica M57, te “šarena” dvojna zvijezda Albireo u Labudu.
Postoji mogućnost da se dio promatranja održi i na terasi zvjezdarnice, kao kratka poduka iz astrognozije.
I dalje ostaje otvorena ponuda Astronomskog društva Perzeidi svim zainteresiranim posjetiteljima za zajednički odlazak na promatranje potpune pomrčine Sunca u Španjolskoj 12. kolovoza. Kako to ostvariti, možete saznati na današnjem promatranju neba.
Na sutrašnji dan prošle godine započela su na križevačkoj zvjezdarnici redovna dnevna promatranja Sunca uz dotadašnja promatranja večernjeg neba bez potrebne najave, jer je nabavljen novi teleskop s H-alpha filterom, pa se od tada Sunce može promatrati na dva načina.