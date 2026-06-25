Četvrtak na zvjezdarnici: U očekivanju nove

Prof. Željko Ivezić s Opservatorija Vera Rubin (desno) na križevačkoj zvjezdarnici 23. lipnja 2026. (foto R. Matić)

Križevačka je zvjezdarnica i ovoga četvrtka otvorena za posjetitelje: od 17 do 18 sati za promatranje Sunca, te od 21 sat i 30 minuta nadalje za pogled u večernje nebo puno zanimljivosti.



Mjesec je u izvrsnom položaju za promatranje. Sljedećih četvrtaka u takvom neće više biti sljedećih mjesec dana. Jupiter nam polako izmiče i ponovno ćemo ga dočekati na večernjem nebu tek za oko pola godine. Ovoga ljeta jedini planet koji ostaje vidljiv je Venera.



Ljetno nebo nudi niz zanimljivih objekata, ali posebnu pozornost privlači iščekivanje nove u zviježđu Sjeverna kruna. Ondje se očekuje erupcija ponavljajuće nove T Coronae Borealis, rijetkog binarnog sustava koji eksplodira otprilike svakih 80 godina. Posljednji put bila je vidljiva golim okom 1946., pa se nova erupcija očekuje doslovno svakoga dana. Inače nevidljiva, pri eksploziji postaje sjajna poput Sjevernjače — i to samo na nekoliko dana. Pojavit će se pored luka Sjeverne krune. Ovo je događaj koji se događa jednom u ljudskom životu i mogao bi se dogoditi upravo uskoro, ako su predviđanja astronoma točna.



Dobro došli! Ulazak je slobodan.