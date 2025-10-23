Četvrtak na zvjezdarnici: Nepovoljna prognoza za promatranje kometa

Komet C/2025 A6 Lemmon snimljen s križevačke zvjezdarnice 16. listopada 2025. (foto Andrej Dundović)

Usprkos nepovoljnoj prognozi vremena koja ne obećava da će se oblaci bar malo razmaknuti, križevačka će zvjezdarnica i ovoga četvrtka biti otvorena od 16 do 17 sati, što je vrijeme za promatranje Sunca i od 20 do bar 21 sat za promatranje večernjeg neba. Vjerojatno nećemo uspjeti vidjeti planirane objekte, a to su Saturn i komet C/2025 A6. Posebna će biti šteta ako ne uspijemo vidjeti spomenuti komet, jer će biti dobro vidljiv još samo oko dva tjedna, a onda će se početi osjetno udaljavati od nas, da bi se vratio u našu blizinu tek za oko 1400 godina.



Promatranje će vjerojatno, sudeći po nepovoljnoj prognozi, biti onemogućeno, no ako vas put nanese do križevačke zvjezdarnice, dobro došli između 16 i 17 sati i između 20 i 21 sat.