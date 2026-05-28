Četvrtak na zvjezdarnici: Međusobno približavanje Venere i Jupitera

Maglica Orao (M16) kroz teleskop križevačke zvjezdarnice (foto Eva Papić Bogadi)

Sunce je i dalje vrlo aktivno, s mnoštvom pjega koje ćemo moći vidjeti kroz teleskope s posebnim filterima s terase križevačke zvjezdarnice ovoga četvrtka, 28. svibnja, od 17 do 18 sati.



Od 21:30 nadalje promatrat ćemo Mjesec u fazi između prve četvrti i punog Mjeseca, te Veneru i Jupiter. Sljedećih dana, iz večeri u večer, moći će se primijetiti njihovo sve zamjetnije međusobno približavanje. Najbliže će biti 8. i 9. lipnja, nakon čega će na nebu prividno zamijeniti mjesta.



