Četvrtak na zvjezdarnici: Sunce, Mjesec, Jupiter, Venera

Prof. Vernesa Smolčić s PMF-a u radnom posjetu Kozmološkom centru sa svojim studentima, 18. svibnja 2026. (foto R. Matić)

I ovoga četvrtka, 21. svibnja, križevačka je zvjezdarnica otvorena za posjete od 17 do 18 sati, za promatranje Sunca u slučaju povoljnog vremena, te od 21:30 nadalje za promatranje večernjeg neba.



Na Suncu ima dosta pjega, a navečer je najatraktivniji objekt Mjesec koji je u odličnom položaju za promatranje, nešto prije faze prve četvrti. Slijede Jupiter s četiri svoja najveća satelita koji će svi biti s jedne strane svog planeta te Venera nisko na zapadnom obzoru. Svi ostali planeti u to doba nisu na našoj strani neba.