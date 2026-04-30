Četvrtak na zvjezdarnici: Venera, Jupiter i Mjesec

Prikaz Jupitera i njegovih satelita kako će biti raspoređeni večeras, generiran u programu Stellarium (open‑source planetarij)

Prognoza vremena za danas, 30. travnja, dosta je povoljna pa možemo očekivati da će uspjeti promatranje Sunca teleskopima od 16 do 17 sati, te od 21 sat nadalje promatranje večernjeg neba.



Sunce je načičkano pjegama pa pruža zanimljiv prizor. I ove večeri mogu se vidjeti tri najsjajnija objekta večernjeg neba: Mjesec, Venera i Jupiter. Mjesec samo što nije u fazi punoga Mjeseca, pa ćemo na njegovom rubu potražiti granicu između dana i noći na kojoj se može zapaziti reljefnost Mjeseca. Venera će biti nisko na zapadnom horizontu i dočekat ćemo njen zalazak. Jupiter će još dugo biti u vrlo povoljnom položaju za promatranje, čitav sljedeći mjesec. Moći će se teleskopom vidjeti sva četiri njegova najveća satelita. Svi će biti s jedne strane Jupitera.



Zainteresirani posjetitelji mogu doći bez prethodne najave: u 16 sati na promatranje Sunca (bogatog pjegama), te u 21 sat na promatranje večernjeg neba. Ulazak u Kozmološki centar u Križevcima je slobodan.