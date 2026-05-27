„Tambura u sjećanje“ – tamburaška uvertira u Spravišće

U četvrtak, 4. lipnja 2026. u 19:30 sati, na Ljetnoj pozornici kod Kozmološkog centra Križevci, održat će se koncert „Tambura u sjećanje“, koji će biti tamburaška uvertira u ovogodišnje Spravišće. Uz zvuke tambura i pjesama koje bude emocije, koncert će okupiti tamburaške orkestre i glazbenike iz Križevaca, Virovitice i Siska te publici donijeti večer ispunjenu zajedničkim muziciranjem, tradicijom i ljubavlju prema tamburaškoj glazbi.

U programu sudjeluju Gradski tamburaški orkestar Križevci, Tamburaški orkestar Glazbene škole Alberta Štrige Križevci, Tamburaški orkestar HPD-a Rodoljub Virovitica te Gradski tamburaški orkestar FA Ivan Goran Kovačić Sisak. Posebni gosti koncerta bit će Stanko Šarić i Klapa Kopjani, a orkestrima će ravnati dirigenti Mirna Mihalković, Franjo Pećarić i Igor Kudeljnjak. Program će voditi Petra Slavečki.

Projekt „Tambura u sjećanje“ nastao je s idejom očuvanja uspomene na generacije tamburaša koji su svojim radom, entuzijazmom i ljubavlju prema glazbi utkali temelje tamburaške tradicije. Istovremeno, koncert želi približiti tamburašku glazbu novim generacijama i pokazati koliko je ona i danas živa, vrijedna i snažna.

Organizatori koncerta su Gradski tamburaški orkestar Križevci, Tamburaški orkestar GŠ Alberta Štrige Križevci, Turistička zajednica Grada Križevaca te Grad Križevci.

– Pozivamo sve građane, posjetitelje i ljubitelje glazbe da nam se pridruže, poslušaju prekrasan program i podrže mlade glazbenike koji s puno truda, znanja i ljubavi izvode glazbu vrijednu slušanja, poručuju iz Gradskog tamburaškog orkestra Križevci.