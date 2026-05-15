Večeras koncert Akademskog zbora Concordia discors Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Glazbeni atelje “Ad Libitum” vlasnika Ozrena Bogdanovića poziva na koncert Akademskog zbora Concordia discors Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s početkom u 19:30 u velikoj dvorani Hrvatskoga doma u Križevcima. Koncert će se održati u okviru otvaranja Glazbenog ateljea, a ulazak je slobodan.

Mješoviti pjevački zbor Filozofskoga fakulteta Concordia discors djeluje od 2010. godine te okuplja stotinjak članova, prvenstveno studenata Filozofskoga fakulteta. Zbor u svojemu radu sustavno potiče glazbeno stvaralaštvo studenata te naglasak daje djelima hrvatskih skladatelja, a njeguje i folklorne napjeve te svjetovna i crkvena djela klasičnih i suvremenih skladatelja. Pored mješovitoga zbora djeluju i ženski zbor, muški zbor te ženska klapa.

Smjernice koje su utkane u način rada ovoga zbora povezane su s duhom Filozofskoga fakulteta koji u svome sastavu ima mnoštvo različitih smjerova i načina razmišljanja. To su poticanje i razvoj talenata pojedinaca, raznovrsnosti i individualnosti, a kroz zajedništvo djelovanja. Naziv preuzet iz književne stilistike – concordia discors – odnosno suglasje nesuglasja na odgovarajući način označava razvoj osobnosti i slobode izraza, a sve u zajedništvu – suglasju.

Na inicijativu koordinatorice Zbora dr. sc. Tihane Petrović-Leš, izv. prof. na Filozofskome fakultetu Zbor je osnovao Jurica Bošković, ujedno i umjetnički voditelj. Uz njega su se za umjetnički rad brinuli i Marina Jurković, Vinko Karmelić te Lobel Filipić koji je trenutni umjetnički voditelj zbora.