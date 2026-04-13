[KRIŽEVČANCIJE] “Daleko je Šangaj grad” ili “Politika, Škoro, janjetina”

“Ej, lipo ti je kad se kuruz sije, lipo ti je kad se kuruz sije!” gromoglasno je odjeknulo Koncertnom dvoranom šangajskog simfonijskog orkestra “Jaguar” iz glasova dvije stotine djevojčica i dječaka šangajskih osnovnih i srednjih škola, na kraju cjelovečernjeg koncerta Gradskog tamburaškog orkestra Križevci na samom kraju njihove dvotjedne kineske turneje. Ovaj je mješoviti superzbor kineske djece i mladih savršeno uvježbao skladbu doajena hrvatske tamburaške glazbe Siniše Leopolda, pokazavši vrhunsku razinu discipline, pripreme i predanosti cilju – zajedničkoj izvedbi hrvatske pjesme usred njihovog rodnog grada s glazbenicima iz male, daleke Hrvatske i još manjih, dalekih Križevaca.

Prema dojmovima križevačkih tamburaša, nisu samo mladi zboraši dali sve od sebe kako bi ovo glazbeno putovanje s četiri koncertna gostovanja proteklo na najvišoj razini i u najboljem redu, već i čitav niz organizatora, logistike i sponzora, predvođenih koordinatoricom koja je svakodnevno brinula o svim detaljima oko smještaja, prijevoza i drugih aktivnosti križevačkog orkestra, čiji su članovi doslovce tretirani kao zvijezde. Orkestar je uzvratio sjajnim nastupima, vrhunskim izvedbama iz bogatog repertoara i marljivim sudjelovanjem u svim aspektima međunarodne kulturne razmjene, od upoznavanja stranih instrumenata do zajedničkog muziciranja sa svakim nastavnikom, učenikom i entuzijastom koji su pokazali ogroman interes za hrvatsku tamburu, ali i Križevce te Hrvatsku u cjelini.

Križevčanke i Križevčani te drugi vjerni pratitelji rada tamburaškog orkestra tijekom ovog su gostovanja s nestrpljenjem očekivali svaku vijest, fotografiju i kratku priču iz druge najmnogoljudnije zemlje svijeta o održanim nastupima u višemilijunskim gradovima Pekingu, Tianjinu i Šangaju, kako bi barem na trenutak osjetili djelić atmosfere s turneje, koju su, na kraju krajeva, građani i poduzeća podržali putem javne kampanje prikupivši preko dvadeset tisuća eura. Iako je to bio tek manji dio potrebnih sredstava, iskazali su se domaćini s jakim pokroviteljima, pokazavši da itekako stoje iza poziva upućenog dirigentu 28. srpnja 2024. u Beču, neposredno nakon gala koncerta orkestra u Zlatnoj dvorani Musikvereina, za posjet i koncertnu turneju u Kini.

Iako ni financijska podrška Grada Križevaca nije izostala, s otprilike trećinom iznosa osiguranog kampanjom grupnog financiranja, zasigurno je nedostajalo nešto još važnije, a to je sudjelovanje predstavnika Grada na turneji. Zašto? Zato što se ovdje nije radilo samo o glazbenim nastupima pred inozemnom publikom, već je čitava turneja najavljena kao niz gostovanja u višemilijunskim gradovima Kine i nastupa u središnjim koncertnim dvoranama Pekinga i Šangaja, čijim su pozornicama prošli najveći svjetski umjetnici. Sklapanje poznanstava s hrvatskim veleposlanikom i predstavnicima drugih veleposlanstava, kineskim uglednicima, sponzorima i potencijalnim investitorima uobičajeno se odvija na marginama upravo ovakvih kulturno-umjetničkih suradnji.

Dodatno, primjerenog mjesta u delegaciji bilo bi i za predstavnika Županije, od koje je financijska podrška ovaj put u potpunosti izostala. Gradić od jedva devetnaest tisuća stanovnika i županija od nešto preko sto tisuća stanovnika, otkud dolazi jedan vrhunski orkestar, upravo je nevjerojatna i nestvarna perspektiva Kinezima naviklim da izvrsnost traže u višemilijunskim bazenima talenata, a to je nešto na što i Križevci i Koprivničko-križevačka županija i Hrvatska trebaju biti bez premca ponosni. Ne zaboravimo da su križevački tamburaši dobili priliku nastupiti i u prizemlju i na 126. katu najviše kineske zgrade te treće najveće na svijetu – Shanghai Toweru, vrhunskom korporacijskom sjedištu niza multinacionalnih financijskih i Fortune 500 kompanija.

Takvom međunarodnom okruženju ne predstaviti grad i županiju kojim letkom, brošurom, vrećicom domaćih proizvoda i suvenira, QR kodom koji vodi na engleski vodič za potencijale investitore u križevački kraj, razmjenom kontakata i informacija nevezanih uz glazbu naprosto je neoprostivo. Dionicima izvršne vlasti u lokalnoj i regionalnoj samoupravi prepoznavanje takvih prilika trebao bi biti svakodnevni posao i stoga je potpuno nejasno kako su ovu priliku uspjeli ne samo propustiti, nego doslovce ignorirati, ako ne i izbjeći iako im je padala u naručje. U analizu potencijalne štete ovog nečinjenja najbolje ne ulaziti, iako ostaje ogroman žal za propuštenim prilikama.

Srećom, pokušaj popravnog ispita može se ostvariti tijekom 2027. kad kineski orkestri planiraju nastupe diljem Hrvatske povodom obilježavanja 35. obljetnice diplomatskih odnosa Kine i Hrvatske, o čemu su već u dogovorima s Hrvatskim glazbenim zavodom, Muzičkom akademijom i Hrvatskim narodnim kazalištem u Zagrebu. Agilni voditeljski i produkcijski tim križevačkog orkestra s kineskom je promotoricom već dogovorio nastavak suradnje na Međunarodnom glazbenom festivalu Sonus u Križevcima, pokazavši da zna prepoznati iznimne prilike za daljnji razvoj međunarodnih odnosa u svom polju djelovanja.

No, za ostala polja djelovanja neophodan je angažman, logistika i posvećenost onih koji su, u konačnici, plaćeni za posao razvoja lokalne i regionalne zajednice. Stoga je za nadati se da 2027. neće prevladati nezainteresiranost i kratkovidnost, neznanje i nemar već vizionarstvo i želja za umrežavanjem te otvaranjem novih potencijalnih prilika za suradnju s Kinom – drugom najvećom ekonomijom na svijetu i najvećim svjetskim izvoznikom te jednim od glavnih geopolitičkih igrača.